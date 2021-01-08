وصفة ومقادير عمل السينامون رول المتكاملة بالحشوة اللذيذة والصوص المتنوع الشهي

طرق ووصفات عمل السينابون رول، السينابون رول يعتبر من أروع أطباق الحلويات التي يعشقها الجميع، سواء كبار أو صغار، لأنه يتميز بطعمه اللذيذ ورائحته الشهية، والنكهة التي لا تقاوم للقرفة؛ ومع هذا يمكن تحضيره بكل سهولة ويسر داخل المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل السينابون رول.

وصفة مقادير عمل السينامون رول

السينابون رول من أشهي الوصفات التي يمكن تقدميها لعائلتك، كل ما عليك هو أن تقومي بخلط كيلو إلا ربع من الطحين مع ربع كوب كبير من السكر، ورشة من البيكنج باودر، وربع ملعقة كبيرة البيكنج صودا، وربع ملعقة كبيرة ملح، وعشر ملاعق من الزبدة، ونصف كوب صغير من الزبادي، وخلطيهم جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة.

طريقة عمل السينابون رول

قومي بفرد العجينة على المنضدة بشكل مستطيل، ووزعي عليها كوب كبير سكر بني، وملعقة من القرفة الناعمة، ونصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب، وثلث كوب صغير سكر، ثم قومي بلف العجينة على هيئة رول.

ثم قومي بتقطيعه إلى دوائر متساوية، وضعيه بصينية مدهونة بقليل من الزبدة، وضعيها بالفرن حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم اخلطي عدد اثنين كوب كبير من الجبنة الكريمي مع ملعقة واحدة كبيرة من زبدة، و اضافة كوب عدد واحد كبير من السكر، و معيار ثلث كوب من الحليب، و مقدارة رشة عادية من الفانيلا، و قومي بخلطهم جيدا، ثم وضعيهم بالثلاجة لمدة حوالي الساعة.

ثم بعد ذلك أثناء خروج السينامون رول (السينابون) من الفرن، وبينما تضعيه و تجهزيه على أطباق التقديم، قومي بسكب فوقه الصوص بعد أن تخرجيه من الثلاجة، و ها هو أصبح جاهزا للتقديم.