حضري كيكة البرتقال الهشة مع الصوص اللذيذ بالخلاط في 10 دقائق بس

حضري كيكة البرتقال الهشة مع الصوص اللذيذ بالخلاط، كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي تعتبر من أجمل وأشهى أنواع الكيك، التي يفضلها الأطفال والكبار، لأنها تتميز بفوائدها العظيمة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات الهامة، وتتميز أيضا برائحة شهية ومذاق لذيذ، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة مع الصوص اللذيذ بالخلاط. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المكونات: 300 جرام من الدقيق.

كوب كبير من عصير البرتقال.

كوب كبير من السكر الناعم.

4 حبات من البيض.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة السائلة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من صوص البرتقال. خطوات تحضير كيك البرتقال قومي بنخل الدقيق جيدا، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. امزجي الفانيلا مع الدقيق، والملح، والبيكنج باودر في وعاء كبير مناسب للخلط. اخفقي البيض مع الزبدة، والسكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إلى الخلاط عصير البرتقال وباقي المكونات، ثم اخفقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي خليط عصير البرتقال إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط بصينية مدهونة بقليل من السمن، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، على نار منخفضة، حتى تنضج الكيك. ضعي كيك البرتقال في طبق التقديم ، ثم زينيها بصوص البرتقال قبل التقديم. طريقة عمل صوص البرتقال للكيك خطوات تحضير كيك البرتقالطريقة عمل صوص البرتقال للكيك المكونات كأس كبير من عصير البرتقال الفريش.

2 ملعقة صغيرة من عصير الحامض.

½ كأس كبير من السكر.

2 ملعقة صغيرة من جيلاتين البودر.

كوب إلا ربع من الماء المثلج.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق متوسطة من النشا.

4 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المطحون. طريقة تحضير صوص البرتقال للكيك اخلطي الزبدة مع عصير البرتقال، والسكر، والملح في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم قلبيه لمدة 8 دقائق. امزجي النشا مع الماء جيدا، ثم ضيفيه إلى خليط عصير البرتقال، ثم اتركيه على النار حتى يتكون خليط كثيف. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط، ثم قلبي جميع المكونات، حتى يصبح صوص البرتقال جاهز لتزيين الكيك. طريقة تحضير صوص البرتقال للكيك الوسوم

حضري كيكة البرتقال الهشة مع الصوص اللذيذ بالخلاط، كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي تعتبر من أجمل وأشهى أنواع الكيك، التي يفضلها الأطفال والكبار، لأنها تتميز بفوائدها العظيمة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات الهامة، وتتميز أيضا برائحة شهية ومذاق لذيذ، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة مع الصوص اللذيذ بالخلاط. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المكونات: 300 جرام من الدقيق.

كوب كبير من عصير البرتقال.

كوب كبير من السكر الناعم.

4 حبات من البيض.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة السائلة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من صوص البرتقال. خطوات تحضير كيك البرتقال قومي بنخل الدقيق جيدا، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. امزجي الفانيلا مع الدقيق، والملح، والبيكنج باودر في وعاء كبير مناسب للخلط. اخفقي البيض مع الزبدة، والسكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إلى الخلاط عصير البرتقال وباقي المكونات، ثم اخفقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي خليط عصير البرتقال إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط بصينية مدهونة بقليل من السمن، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، على نار منخفضة، حتى تنضج الكيك. ضعي كيك البرتقال في طبق التقديم ، ثم زينيها بصوص البرتقال قبل التقديم. طريقة عمل صوص البرتقال للكيك خطوات تحضير كيك البرتقالطريقة عمل صوص البرتقال للكيك المكونات كأس كبير من عصير البرتقال الفريش.

2 ملعقة صغيرة من عصير الحامض.

½ كأس كبير من السكر.

2 ملعقة صغيرة من جيلاتين البودر.

كوب إلا ربع من الماء المثلج.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق متوسطة من النشا.

4 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المطحون. طريقة تحضير صوص البرتقال للكيك اخلطي الزبدة مع عصير البرتقال، والسكر، والملح في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم قلبيه لمدة 8 دقائق. امزجي النشا مع الماء جيدا، ثم ضيفيه إلى خليط عصير البرتقال، ثم اتركيه على النار حتى يتكون خليط كثيف. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط، ثم قلبي جميع المكونات، حتى يصبح صوص البرتقال جاهز لتزيين الكيك. طريقة تحضير صوص البرتقال للكيك

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