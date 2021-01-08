طريق تبييض الأسنان وازالة اصفرار لونها بمكونات غير مكلفة طبيعية 100% في البيت

طرق ووصفات كيفية تبييض الأسنان، تبييض الأسنان يعد من أكثر الأمور التي يهتم بها الجميع، لان الأسنان الناصعة البياض تعطي مظهر رائع لصاحبها، ولأنها رمز من رموز الجمال الحقيقي، وتدل أيضا على النظافة الشخصية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال وصفات طبيعية لتبييض الأسنان.

طريقة تبييض الأسنان باستخدام صلصال الكاولين

إن صلصال الكاولين يعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على المساعدة في تبيض الأسنان، كل ما عليك هو أن تقومي بوضع كمية مناسبة من صلصال الكاولين على الأسنان، وتركه لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك اغسلي أسنانك جيدا بالمعجون الخاص بك، ثم كرري هذه الوصفة بشكل يومي، حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

وصفة تبييض الأسنان بقشور الفواكه

تعتبر قشور الفواكه التي تحتوي على عنصر الحديد وفيتامين سي من أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج اصفرار الأسنان، كل ما عليك هو تدليك الأسنان أو فركها بأحد القشور المذكورة لمدو خمس دقائق، واغسلي أسنانك بالماء، كرري تلك الوصفة بشكل مستمر، حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.

كيفية تبييض الأسنان بالميرامية أو المرمرية

تعتبر الميرمية أو المرمرية من أفضل الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعلية لتبييض الأسنان، كل ما عليك عمله ببساطة هو أن تقومي بطحن عدة أوراق من الميرامية أو المرمرية الطازجة، وتقومي بخلطها مع مقدار نصف ملعقة من الملح، ثم بعد ذلك قومي بوضعها في الفرن حتى يصبح قوام الخليط صلبا، ثم بعد ذلك قومي بطحنها مرة أخرى، حتى يتكون لديك مسحوقا ناعما؛ قومي بوضعها على أسنانك سواء بأصابعك أو باستخدتم فرشة الأسنان لمدة حوالي السبع دقائق، واغسلي أسنانك بالماء والمعجون الخاص بك، كرري تلك الوصفة بشكل دائم، حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.