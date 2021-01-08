طريقة عمل صابون الكركم لتبييض البشرة بأبسط الخطوات بالمنزل

صابون الكركم من أحسن أنواع الصابون الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة، وإزالة البقع الداكنة والسوداء من الوجه، وتجعل الوجه مشرق ومشع حيوية وجمال، ولا يؤثر على البشرة لأنه مكون من مواد طبيعية ليست لها أي ضرار جانبية عند الاستخدام، وتحرص الكثير من النساء على وجه الخصوص أن تكون بشرتها مشعة بالحيوية ومتفتحة، مما يعطيها الثقة بالنفس، وصابون الكركم يحتوي على العديد من الفوائد للجسم حيث يقضي على حب الشباب من الوجه، وهناك الكثير من أنواع الصابون الطبيعية والتي منها صابونة النعناع، وصابونة البابايا، وصابونة جوز الهند، وسوف نتعرف على طريقة عمل صابون الكركم بالمنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري. مكونات عمل صابون الكركم لتبييض البشرة لعمل صابونة كركم بطريقة صحيحة يجب أن تحتوي على المكونات الآتية:- نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ملعقة ونصف كبيرة من الكركم. 50 جرام من صابونة زيت الزيتون المبشورة. نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين. نصف كوب مغلي من البقدونس. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابون الكركم لتبييض البشرة:- نقوم بوضع مغلي البقدونس في إناء على النار، ثم نقوم بإضافة صابونة زيت الزيتون المبشور، ثم نقوم بالتقليب حتى تذوب تماماً.

إضافة الجلسرين وزيت اللوز، ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة مع بعضها.

نقوم بإضافة ماء الورد والكركم ونقوم بالتقليب حتى نحصل على قوام متماسك مع بعضه.

نرفع المزيج من على النار ونركه جانباً حتى يبرد.

نقوم بسكب هذا الخليط في قوالب، ثم نتركه جانباً حتى يتماسك.

ننزع الصابون من القوالب، ونتركه حتى يجف تماماً، ثم نقوم باستخدامه. فوائد صابون الكركم في تبييض البشرة يحتوي الكركم على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:- يقوم الكركم بعلاج مشكلة حب الشباب، لأنه يحتوي على مواد مطهرة للبشرة تساعد في القضاء على الميكروبات والجراثيم، مما يساعد في القضاء على حب الشباب، وإعطاء البشرة ملمس حريري. يقضي على الندبات التي تظهر بسبب حب الشباب والالتهابات. يساعد في تنظيم إفراز الدهون بالبشرة، والتخلص من مشاكل البشرة الدهنية. يساعد في تقليص حجم مسام الجسم. يجعل البشرة الجافة رطبه. يعمل على إخفاء تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة. يقوم بتفتيح الهالات السوداء التي توجد حول العين. يعمل على التخلص من تشققات الجسم البيضاء. يساعد على علاج الحروق بالبشرة ويعمل على تطهيرها. يقوم بالقضاء على التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. الوسوم

صابون الكركم من أحسن أنواع الصابون الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة، وإزالة البقع الداكنة والسوداء من الوجه، وتجعل الوجه مشرق ومشع حيوية وجمال، ولا يؤثر على البشرة لأنه مكون من مواد طبيعية ليست لها أي ضرار جانبية عند الاستخدام، وتحرص الكثير من النساء على وجه الخصوص أن تكون بشرتها مشعة بالحيوية ومتفتحة، مما يعطيها الثقة بالنفس، وصابون الكركم يحتوي على العديد من الفوائد للجسم حيث يقضي على حب الشباب من الوجه، وهناك الكثير من أنواع الصابون الطبيعية والتي منها صابونة النعناع، وصابونة البابايا، وصابونة جوز الهند، وسوف نتعرف على طريقة عمل صابون الكركم بالمنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري. مكونات عمل صابون الكركم لتبييض البشرة لعمل صابونة كركم بطريقة صحيحة يجب أن تحتوي على المكونات الآتية:- نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ملعقة ونصف كبيرة من الكركم. 50 جرام من صابونة زيت الزيتون المبشورة. نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين. نصف كوب مغلي من البقدونس. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابون الكركم لتبييض البشرة:- نقوم بوضع مغلي البقدونس في إناء على النار، ثم نقوم بإضافة صابونة زيت الزيتون المبشور، ثم نقوم بالتقليب حتى تذوب تماماً.

إضافة الجلسرين وزيت اللوز، ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة مع بعضها.

نقوم بإضافة ماء الورد والكركم ونقوم بالتقليب حتى نحصل على قوام متماسك مع بعضه.

نرفع المزيج من على النار ونركه جانباً حتى يبرد.

نقوم بسكب هذا الخليط في قوالب، ثم نتركه جانباً حتى يتماسك.

ننزع الصابون من القوالب، ونتركه حتى يجف تماماً، ثم نقوم باستخدامه. فوائد صابون الكركم في تبييض البشرة يحتوي الكركم على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:- يقوم الكركم بعلاج مشكلة حب الشباب، لأنه يحتوي على مواد مطهرة للبشرة تساعد في القضاء على الميكروبات والجراثيم، مما يساعد في القضاء على حب الشباب، وإعطاء البشرة ملمس حريري. يقضي على الندبات التي تظهر بسبب حب الشباب والالتهابات. يساعد في تنظيم إفراز الدهون بالبشرة، والتخلص من مشاكل البشرة الدهنية. يساعد في تقليص حجم مسام الجسم. يجعل البشرة الجافة رطبه. يعمل على إخفاء تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة. يقوم بتفتيح الهالات السوداء التي توجد حول العين. يعمل على التخلص من تشققات الجسم البيضاء. يساعد على علاج الحروق بالبشرة ويعمل على تطهيرها. يقوم بالقضاء على التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

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