طريقة عمل ماسك الكركم الرهيب لتبييض الوجه في أسرع وقت

يعد ماسك الكركم ، من أقوى المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والاسمرار الذي تسببه أشعة الشمس الضارة، لأنه يحتوي على بعض الفوائد الصحية التي تساعد على تنعيم البشرة وتقشيرها من الخلايا الميتة، وله دور هام في إزالة البثور وحب الشباب من جذوها، والمداومة على استخدامه يساعد على تقوية الجلد وزيادة نضارته، فلكل سيدة تبحث عن طريقة لتبييض الوجه ، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الكركم الرهيب لتبييض الوجه وشده بمواد طبيعية فعاله، بدل من شراء المسكات التي تحتوي على المواد الكيمائية التي تضر بالبشرة وتسبب لها المشاكل.

مكونات ماسك الكركم لتبييض الوجه

يحتوي الماسك على بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها وهى كما يلي:-

ملعقة من مسحوق الكركم الناعم. ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من الزبادي. عصرة من الليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك الكركم بخطوات بسيطة وسهلة تجعلك تحصلين على وجه مشرق وناعم وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم ونضع الكركم والزبادي ونقلب حتى نحصل على عجينة.

نضيف ملعقة العسل ونقلب ثم نضيف زيت اللوز وعصرة الليمون ونخلط المكونات جيداً حتى تصبح عجينة لينه.

نترك الماسك جانباً ونقوم بغسل الوجه بالماء ثم نضع الوجه على حمام من البخار قبل وضع الماسك.

بعد تنظيف الوجه جيداً نقوم بوضع الماسك ونتركه لمدة ساعة حتى يجف تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء وندهنه بكريم مرطب، بعد ذلك سوف تلاحظي الوجه أصبح مشرق وناصع البياض وخالي من الشوائب والبثور.

طريقة عمل ماسك الكركم بماء الورد لتبييض الوجه

يمكن تحضير الماسك بمكونات وخطوات سريعة تجعل وجهك جميل وجذاب ومشرق وهى كما يلي:-