الفطير الشرقي المورق بحوشة لذيذة.. أسرار البيتزا الشرقي على طريقة المحلات

يُعد الفطير الشرقي أحد أشهى الأكلات؛ حيث أنه يُرضى جميع الأفراد لإمكانية عملة بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة، فتوجد عدة حشوات حادقة وأيضاً حشوات حلوة، اليوم سنقدم لكم طريق عمل الفطير أو يُطلق عليه أحيانا البيتزا الشرقية بأشهى الحشوات وبطعم لذيذ مثل المطاعم تماماً. الفطير الشرقي الفطير الشرقي المكونات: مكونات العجينة: كيلو من الدقيق.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من الملح. مكونات الحشوة: لحم مفروم (معصج)، أو دجاج مقطع أو تونة أو قطع من الكفتة المشوية أو أي حشوة أخرى حسب الرغبة

خمس حبات من الطماطم.

سبع حبات من الفلفل الأخضر.

كمية من الزيتون المخلي بلا بذور (حسب الرغبة).

جبن موزاريلا.

نصف كوب من الزبدة مع نصف كوب من الزيت (للدهن). طريقة عمل الفطير الشرقي طريقة عمل الفطير الشرقي تحضير العجينة: نضع في مُحضر الطعام (العجان) كلاً من الدقيق والملح والسكر ونمزجهم معاً ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتجانس المكونات وتُصبح العجينة متماسكة وناعمة. نُحضر بعد ذلك صينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونُقطع العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم ونُغطيها ونتركها لترتاح قليلاً. بعد أن ترتاح العجينة نأخذ دائرة من التي قما بتشكيلها ونقوم بفردها جيداً حتى تُصبح طبقة رقيقة للغاية. نقوم بخلط جميع مكونات الحشوة معاً وتوزيعها على كل عجينة. نقوم بطي العجينة المفرودة على الحشوة وبين كل طية ندهن العجينة بالزبدة والزيت ونستمر في الطي حتى تُصبح الفطيرة مربعة الشكل. نضع الفطير في صينية خبز مدهونة بالزبدة إلى الفرن على درجة حرارة عالية حتى يتحول لونها للون الذهبي ثم نُخرجها وبذلك يكون الفطير الشرقي جاهز للتقديم. يعد الفطير المشلتت من أشهر الفطائر في المطبخ المصري وكان يمسى قديماً في العصر الفرعوني بالفطير الملتوت. الوسوم

يُعد الفطير الشرقي أحد أشهى الأكلات؛ حيث أنه يُرضى جميع الأفراد لإمكانية عملة بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة، فتوجد عدة حشوات حادقة وأيضاً حشوات حلوة، اليوم سنقدم لكم طريق عمل الفطير أو يُطلق عليه أحيانا البيتزا الشرقية بأشهى الحشوات وبطعم لذيذ مثل المطاعم تماماً. الفطير الشرقي الفطير الشرقي المكونات: مكونات العجينة: كيلو من الدقيق.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من الملح. مكونات الحشوة: لحم مفروم (معصج)، أو دجاج مقطع أو تونة أو قطع من الكفتة المشوية أو أي حشوة أخرى حسب الرغبة

خمس حبات من الطماطم.

سبع حبات من الفلفل الأخضر.

كمية من الزيتون المخلي بلا بذور (حسب الرغبة).

جبن موزاريلا.

نصف كوب من الزبدة مع نصف كوب من الزيت (للدهن). طريقة عمل الفطير الشرقي طريقة عمل الفطير الشرقي تحضير العجينة: نضع في مُحضر الطعام (العجان) كلاً من الدقيق والملح والسكر ونمزجهم معاً ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتجانس المكونات وتُصبح العجينة متماسكة وناعمة. نُحضر بعد ذلك صينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونُقطع العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم ونُغطيها ونتركها لترتاح قليلاً. بعد أن ترتاح العجينة نأخذ دائرة من التي قما بتشكيلها ونقوم بفردها جيداً حتى تُصبح طبقة رقيقة للغاية. نقوم بخلط جميع مكونات الحشوة معاً وتوزيعها على كل عجينة. نقوم بطي العجينة المفرودة على الحشوة وبين كل طية ندهن العجينة بالزبدة والزيت ونستمر في الطي حتى تُصبح الفطيرة مربعة الشكل. نضع الفطير في صينية خبز مدهونة بالزبدة إلى الفرن على درجة حرارة عالية حتى يتحول لونها للون الذهبي ثم نُخرجها وبذلك يكون الفطير الشرقي جاهز للتقديم. يعد الفطير المشلتت من أشهر الفطائر في المطبخ المصري وكان يمسى قديماً في العصر الفرعوني بالفطير الملتوت.

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