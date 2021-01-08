طريقة عمل أصابع الجبنة الموتزريلا المقرمشة والشهية

أصابع جبنة الموتزريلا المقرمشة واللذيذة من أحب المأكولات للكبير قبل الصغير، وهي من إحدى أنواع الجبن الإيطالية وتمتاز بالرطوبة والليونة، وتمتاز باللون الأبيض ويميل ببعض الأحيان للون الأصفر، ولابد من حفظها بمكان منخفض الرطوبة، وتحفظ بعلبة مغلقة ومدة حفظها هي أسبوع فقط.طريقة عمل أصابع الجبنة الموتزريلا المقرمشة
لا يوجد شخص لا يحب تناول الموتزريلا إلا نادرا، فهي تستخدم في أجمل الأكلات وأشهاها مثلا البيتزا والكريب والمكرونة البشاميل، وسنتحدث اليوم عن طريقة عمل أصابع الموتزريلا المقرمشة واللذيذة وهي:المكونات
- 500 جرام من جبن الموتزريلا.
- ثلث كوب نشا.
- نصف معلقة بودرة ثوم.
- ثلث كوب دقيق.
- نصف كوب من البقسماط.
- أتنين بيضة مخفوقة.
- زيت للقلي.
نقوم بخفق البيض والماء معا في وعاء صغير، نخلط بودرة الثوم مع البقسماط بإناء متوسط الحجم، نخلط النشا والدقيق بوعاء آخر، ثم نقوم بإحضار مقلاة ونوضع بها كمية غزيرة من الزيت ويسخن جيدا، تغمس أصابع الموتزريلا أولا بخليط الدقيق ثم يغمس في خليط البيض ثم تغلف أصابع الموتزريلا بخليط البقسماط وتوضع في الزيت المغلي لمدة نصف دقيقة وتقلب حتى تمام النضج، إخراج الأصابع من الزيت بعد نضجها ووضعها على مناديل خاصة بامتصاص الزيت.طريقة عمل أصابع الموتزريلا بالصوص
أصابع الموتزريلا يوجد لها أكثر من طريقة لطهيها ووتحدثنا فيما سبق عن طريقة عمل أصابع الموتزريلا المقرمشة، وفيما يلي نوضح مكونات وطريقة عمل أصابع الموتزريلا بالصوص وهي:المكونات
- 100 جرام من أصابع الموتزريلا.
- بيضتان.
- ثمرة جزر مقطعة مكعبات.
- ثلاثة أو أربعة من ورق الغار.
- كوب ونص جبنة بارميزان مبشورة.
- معلقتان كبيرة زيت زيتون.
- عودين من الكرفس مقطع.
- كوب ونص بقسماط.
- نصف كوب صلصة طماطم ونصف كوب صلصة المارينارا.
- حبة من البصل المفروم.
نقوم بوضع البقسماط في إناء مع جبنة بارميزان المبشورة ووضع معلقة من الملح والفلفل الأسود ويقلب جيدا، تغنس الأصابع بالبيض ثم ثوضع بطبق وتترك بالفريزر لمدة ساعة كاملة، وتقلي الأصابع في زيت غزير مغلي إلى أن يصبح لونها ذهبي، لتحظير الصوص نقوم بوضع زيت الزيتون والبصل المفروم والجزر والكرفس وورق الغار والصلصة ويوضع الخليط على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ويقدم الصوص بجانب أصابع الجبنة.
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أصابع جبنة الموتزريلا المقرمشة واللذيذة من أحب المأكولات للكبير قبل الصغير، وهي من إحدى أنواع الجبن الإيطالية وتمتاز بالرطوبة والليونة، وتمتاز باللون الأبيض ويميل ببعض الأحيان للون الأصفر، ولابد من حفظها بمكان منخفض الرطوبة، وتحفظ بعلبة مغلقة ومدة حفظها هي أسبوع فقط.طريقة عمل أصابع الجبنة الموتزريلا المقرمشة
لا يوجد شخص لا يحب تناول الموتزريلا إلا نادرا، فهي تستخدم في أجمل الأكلات وأشهاها مثلا البيتزا والكريب والمكرونة البشاميل، وسنتحدث اليوم عن طريقة عمل أصابع الموتزريلا المقرمشة واللذيذة وهي:المكونات
- 500 جرام من جبن الموتزريلا.
- ثلث كوب نشا.
- نصف معلقة بودرة ثوم.
- ثلث كوب دقيق.
- نصف كوب من البقسماط.
- أتنين بيضة مخفوقة.
- زيت للقلي.
نقوم بخفق البيض والماء معا في وعاء صغير، نخلط بودرة الثوم مع البقسماط بإناء متوسط الحجم، نخلط النشا والدقيق بوعاء آخر، ثم نقوم بإحضار مقلاة ونوضع بها كمية غزيرة من الزيت ويسخن جيدا، تغمس أصابع الموتزريلا أولا بخليط الدقيق ثم يغمس في خليط البيض ثم تغلف أصابع الموتزريلا بخليط البقسماط وتوضع في الزيت المغلي لمدة نصف دقيقة وتقلب حتى تمام النضج، إخراج الأصابع من الزيت بعد نضجها ووضعها على مناديل خاصة بامتصاص الزيت.طريقة عمل أصابع الموتزريلا بالصوص
أصابع الموتزريلا يوجد لها أكثر من طريقة لطهيها ووتحدثنا فيما سبق عن طريقة عمل أصابع الموتزريلا المقرمشة، وفيما يلي نوضح مكونات وطريقة عمل أصابع الموتزريلا بالصوص وهي:المكونات
- 100 جرام من أصابع الموتزريلا.
- بيضتان.
- ثمرة جزر مقطعة مكعبات.
- ثلاثة أو أربعة من ورق الغار.
- كوب ونص جبنة بارميزان مبشورة.
- معلقتان كبيرة زيت زيتون.
- عودين من الكرفس مقطع.
- كوب ونص بقسماط.
- نصف كوب صلصة طماطم ونصف كوب صلصة المارينارا.
- حبة من البصل المفروم.
نقوم بوضع البقسماط في إناء مع جبنة بارميزان المبشورة ووضع معلقة من الملح والفلفل الأسود ويقلب جيدا، تغنس الأصابع بالبيض ثم ثوضع بطبق وتترك بالفريزر لمدة ساعة كاملة، وتقلي الأصابع في زيت غزير مغلي إلى أن يصبح لونها ذهبي، لتحظير الصوص نقوم بوضع زيت الزيتون والبصل المفروم والجزر والكرفس وورق الغار والصلصة ويوضع الخليط على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ويقدم الصوص بجانب أصابع الجبنة.
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