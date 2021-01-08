طريقة عمل معطر الفم الطبيعي الفعال لإزالة الرائحة الكريهة في المنزل

يساعد معطر الفم الطبيعي ، على التخلص من روائح الفم الكريهة، التي تسبب الاحراج والازعاج لكثير من الناس، وخاصة في فترة الصباح نظراً لنمو البكتيريا أثناء النوم، وهى تنتج من بقايا الطعام الموجود بين الأسنان، لعدم تنظيفها مما تؤدي إلى التهاب اللثة، ويعطي غسول الفم الثقة بالنفس عند التحدث مع الأخرين، ويدوم طول اليوم ويشعر الاشخاص بالانتعاش، وهو من المواد الطبيعية التي لا تضر أثناء الغرغرة إذا ابتلعناها، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني، عن طريقة عمل معطر الفم الطبيعي الفعال، بخطوات بسيطة تساعدك على التخلص من كل مشاكل الفم. مكونات معطر الفم الطبيعي مكونات معطر الفم الطبيعي يتكون غسول الفم من مكونات بسيطة سوف نتحدث عنها وهى كالتالي:- ملعقة من النعناع المطحون. ملعقة من القرفة المطحونة. ملعقة من القرنفل المطحون. كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير يتم عمل معطر الفم الطبيعي بخطوات سهلة وبسيطة تساعد على الانتعاش وإزالة الروائح الكريهة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضع كل المكونات ونتركها تغلي على النار.

بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نحضر شاش أبيض ونقوم بتصفية الخليط ونضعه في زجاجة بخاخ.

نقوم برش الفم في الصباح والمساء وهذه قد يساعدنا على التخلص من الروائح الكريهة. نصائح للوقاية من روائح الفم الكريهة يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها للتخلص من روائح الفم وهى كما يلي:- غسل الفم في الصباح والمساء لإزالة بقايا الطعام. يجب تنظيف اللسان بواسطة فرشة لأن البكتيريا تنشط بداخله. الحرص على ترطيب الفم وعدم جفافه. عمل غرغرة بالماء والملح كل يوم لتنظيف الفم. مضغ البقدونس الأخضر لأنه يساعد على التخلص من الروائح الكريهة. تنظيف الأسنان بالخيط الطبي كل يوم. الوسوم

يساعد معطر الفم الطبيعي ، على التخلص من روائح الفم الكريهة، التي تسبب الاحراج والازعاج لكثير من الناس، وخاصة في فترة الصباح نظراً لنمو البكتيريا أثناء النوم، وهى تنتج من بقايا الطعام الموجود بين الأسنان، لعدم تنظيفها مما تؤدي إلى التهاب اللثة، ويعطي غسول الفم الثقة بالنفس عند التحدث مع الأخرين، ويدوم طول اليوم ويشعر الاشخاص بالانتعاش، وهو من المواد الطبيعية التي لا تضر أثناء الغرغرة إذا ابتلعناها، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني، عن طريقة عمل معطر الفم الطبيعي الفعال، بخطوات بسيطة تساعدك على التخلص من كل مشاكل الفم. مكونات معطر الفم الطبيعي مكونات معطر الفم الطبيعي يتكون غسول الفم من مكونات بسيطة سوف نتحدث عنها وهى كالتالي:- ملعقة من النعناع المطحون. ملعقة من القرفة المطحونة. ملعقة من القرنفل المطحون. كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير يتم عمل معطر الفم الطبيعي بخطوات سهلة وبسيطة تساعد على الانتعاش وإزالة الروائح الكريهة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضع كل المكونات ونتركها تغلي على النار.

بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نحضر شاش أبيض ونقوم بتصفية الخليط ونضعه في زجاجة بخاخ.

نقوم برش الفم في الصباح والمساء وهذه قد يساعدنا على التخلص من الروائح الكريهة. نصائح للوقاية من روائح الفم الكريهة يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها للتخلص من روائح الفم وهى كما يلي:- غسل الفم في الصباح والمساء لإزالة بقايا الطعام. يجب تنظيف اللسان بواسطة فرشة لأن البكتيريا تنشط بداخله. الحرص على ترطيب الفم وعدم جفافه. عمل غرغرة بالماء والملح كل يوم لتنظيف الفم. مضغ البقدونس الأخضر لأنه يساعد على التخلص من الروائح الكريهة. تنظيف الأسنان بالخيط الطبي كل يوم.

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