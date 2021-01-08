حمية البحر الأبيض المتوسط لجسم مثالى وعمر طويل

حمية البحر الأبيض المتوسط من الأنظمة الغذائية الرائعة والموصي بها من قبل أشهر أطباء التغذية على مستوي العالم لأنه يمكن إعتمادها كنظام غذائي طويل المدي دون الشعور بالجوع أو إكتساب الوزن المفقود مرة أخري، فهي من الحميات سهلة التطبيق وتحتوي على أطعمة لذيذة ومغذية، ولكن حتي نكون موضوعين للحصول على أفضل النتائج يجب ممارسة بعض الرياضة مثل المشي على أقل تقدير، فدعونا نتعرف على فوائد حمية البحر المتوسط لصحة الإنسان وكيفية تطبيقها.

حمية البحر الأبيض المتوسط

أتباع حمية البحر الأبيض المتوسط يساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وأبرزها أمراض القلب لأنها تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم، وتعالج متلازمة الأيض التي ينتج عنها بشكل رئيسي البدانة وضغط الدم، وكذلك تقلل من خطر الإصابة بالسكري لمن هم عرضة لذلك.

فوائد رجيم البحر الأبيض المتوسط

عند سؤال الطبيب مارك جيلينوب هل حمية البحر المتوسط تطول العمر، وهو من أهم جراحين الأوعية الدموية بولاية أوهايو والمسئول عن معهد البحوث هناك، كانت الإجابة نعم وذلك بناء على العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت على أعداد كبيرة من متبعي تلك الحمية على المدي الطويل.

كيفية تطبيق حمية البحر المتوسط

كما ذكرنا سابقاً أن هذه الحمية اسلوب حياة، وليست مجرد رجيم يتبع لفترة معينة، لذا فهي عبارة عن نظام غذائي يشمل العديد من الأطعمة اللذيذة والصحية الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكة بتأكيد والخضروات، والدواجن والأسماك، والحلويات والمكسرات ولكن بنسب معتدلة، وتتناول الأسماك في هذا النظام مرتين أسبوعياً على أقل تقدير، ويستخدم زيت الزيتون بشكل أساسي في تحضير الأطعمة كبديل لأي دهون أخري، ويمكن تناول منتجات الألبان أيضا ولكن بكمية بسيطة.