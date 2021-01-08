خطوات عمل شوربة العدس المصرية بمقادير سهلة لأروع وجبة لتدفئة الأسرة في الشتاء

تزداد عمليات البحث مع قدوم الشتاء لمعرفة خطوات عمل شوربة العدس المصرية والتي تُعد من الوجبات الرئيسية الأساسية التي تُقدم في فصل الشتاء على الإفطار أو الغذاء وحتى على العشاء، حيث أنها وجبة سهلة مُغذية رخيصة الثمن سريعة في التحضير بالوقت ذاته، ولها دور إيجابي في شعور الجسم بالتدفئة والإحساس بالشبع، وتمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، حيث تسعى ربات البيوت إلى تقديم تلك الوجبة لأسرتها بالعديد من الطرق المُختلفة التي تتفنن في إعدادها دائمًا.

خطوات عمل شوربة العدس المصرية

تُعد شوربة العدس من أكثر الأكلات الشعبية المشهورة للغاية والتي يبحث عنها الأفراد مثلها كطريقة تحضير عجينة الطعمية المصرية أهم الوجبات الشعبية أيضًا، واعتاد الجميع على تقديمها منذ قديم الزمان في فصل الشتاء، وُتقدم ساخنة سواء مع الخبز المُحمص أو المخللات أو أي من الأطباق، كما أنه من الممكن التفنن في إعدادها بإضافة الشعرية المحمرة لتصبح وجبة متكاملة.

ويُمكن تحضير شوربة العدس المصرية بمكونات ومقادير سهلة وبسيطة حسب عدد أفراد الأسرة وذلك عن طريق :

كوب من العدس الأحمر المجروش.

4 أكواب من الماء.

حبة من البطاطس الصغيرة.

حبة جزر صغيرة.

2 فص من الثوم.

بصلة صغيرة مُقطعة شرائح.

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

معلقتين من الزبدة.

يجب أولًا تنقية العدس وغسله جيدًا بالماء للتخلص من أي شوائب.

يُخلص الجزر والبطاطس بصورة جيدة.

تُقشر البطاطس مع الجزر ثم يقطع الجميع على هيئة مكعبات.

يُوضع إناء كبير على النار ويوضع به الماء والعدس المغسول.

يُضاف البصل والبطاطس والثوم والجزر المُقطعين إلى مكعبات.

يجب ترك الإناء على النار حتى تمام الغليان وبعدها تهدأ النار حتى النضج.

يُترك الخليط ليهدأ قليلًا وبعدها يضرب في الخلاط الكهربائي.

تُعاد الشوربة مرة أخرى إلى الإناء على النار.

تُضاف الزبدة المُذابة، ثم التوابل الملح والفلفل.

من الممكن إضافة القليل من الماء إذا كان سمك الشوربة ثقيل.

تُترك الشوربة على النار حتى الغليان، وبعدها يُرفع الإناء.

تُوضع الشوربة في أطباق التقديم وتُقدم ساخنة بجانب الخبز المحمص وأي من المأكولات الأخرى.

يمكن إضافة الشعرية المحمرة للطبق ووضعها أثناء نضج العدس للحصول على مذاق أروع.

من الممكن وضع القليل من الثوم في معلقة من الزبدة وتحميرهم جيدًا ثم وضعه على وجه العدس قبل سكبه في أطباق التقديم.

طريقة تحضير شوربة العدس