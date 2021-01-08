أقوي مشروب طبيعي فعال لتقوية المناعة والجهاز التنفسي مفيد جدا للكبار والصغار وكيفية اعداده

أقوي مشروب طبيعي فعال لتقوية المناعة والجهاز التنفسي يرغب الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة بالبحث عن شتى الطرق التقليدية التي تساعد في مكافحة فيرس كورونا المستجد، ومن بينهم مشروب الكركم الفعال فضلاً عن ما يملكه من طعم شهي ولذيذ ويمنحنا الشعور بالدفء في ليالي البرد القارصة، حيث أنه مليء بالكثير من الخصائص الهامة للجسم في مواسم التغيرات المناخية، وبالأخص عند الحرص على تناوله بشكل منتظم لما يوجد به مكونات فعالة، ويحمل الكثير من الفوائد الصحية ومكافحة أمراض متنوعة وفيروسات وخلايا تتلف الجسم.

إليكم كيفية الاستفادة من أفضل مشروب في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الامراض :

من أهم العلاجات المنزلية الأكثر تداول للقيام بعلاج مجموعة كبيرة من الأمراض ومن بينها نزلات البرد، ويتم تحضير الكركم من خلال إضافة ملعقة واحدة من الكركم لكوبين من الماء المغلي وبإمكانك إضافة كمية قليلة من العسل والقليل من عصير الليمون، ومن الممكن إضافة الفلفل الأسود لتحفيز النتائج.

للتخلص من نزلات البرد والسعال الجاف وحالات الإنفلونزا من خلال القيام بغلي كوبين الحليب ويضاف لها ملعقة من الكركم المطحون ويترك الخليط حتى أن يغلي ومن ثم يترك عدة دقائق حتى أن يبرد ويتم تناوله.

من فوائد الزنجبيل الرائعة انه مضاد بالاكسدة، والتي تعمل علي طرد سموم الجسم بسهولة والتخلص من البكتيريا ويحمي الجسم من الأمراض، ومعالج قوي لنزلات البرد والسعال وضيق التنفس، يعد الزنجبيل من النباتات الجذرية التي يقوي المناعة ويحمي الجسم من أى أمراض قد تصيبة ويقوي المناعة، ويمكنك تناوله مرة إلي مرتين يوميا وطرق تحضيره سهلة يمكنك وضع معلقة من كل مكون علي كوب من الماء حتي الغليان ويتم وضع معلقة من العسل الابيض ويشرب دافيء.