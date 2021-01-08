خطوة بخطوة دجاج البروستد على طريقة المطاعم وسر القرمشة في المنزل

يعد الدجاج من أكثر الأكلات التي يفضلها الجميع بكارا وصغار، وذلك لأنها متعددة الوصفات بأشكال وأطعمة مختلفة، مثل الشاورما والفراح الدجاج المشوي على الفحم، أو الدجاج الكرسبي أو الدجاج المتبل داخل الأرز، وغيره من الطرق المتعددة والمختلفة واللذيذة، حيث يبحث الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل الدجاج البروستيد في المنزل، بدلاً من الذهاب إلى المطاعم نظراً للظروف التي تمر بها جميع البلدان العربية والأجنبية من أوبئة وأمراض معدية، لذلك سنفوم من خلال هذا المقال بنشر خطوات ومكونات تتبيلة الدجاج البروستد المقرمشة في البيت خطوة بخطوة. خطوات عمل بروستد الدجاج خطوات عمل بروستد الدجاج لتحضير وعمل تتبيلة بروستد الدجاج قومي بإحضار المكونات التالية: كيلو واحد من الدجاج.

كوبان من رقائق الذرة، أو رقائق من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الأحمر.

ملعقتان كبيرتان خل.

ملعقة واحدة صغيرة من الخردل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

فلفل أبيض ملعقة واحدة صغيرة.

بياض 3 بيضات.

نصف كوب من دقيق الذرة.

نصف كوب من دقيق الأرز.

نصف كوب من الدقيق العادي.

رشة ملح.

كمية من الزيت النباتي للقلي. إقرأ أيضاً: الخطوات المطلوبة لتحضير تتبيلة دجاج البروستد بعد غسل الدجاج جيداً، قومي بوضعه في وعاء عميق في داخله خل وملح على النار لسلقه لمدة خمس دقائق فقط.

بعد إخراجة من ماء السلق نضع الدجاج في وعاء آخر لتبرد.

احضري وعاء وضعي “دقيق الأرو ودقيق الذرة والدقيق العادي والسكر والخردل والملح، وملعقة من الفلفل الأحمر الحار وملعقة من الفلفل الأبيض، وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

اخفي البيض جيداً في وعاء آخر بالشوكة وضعيه جانباً.

ضعي رقائق الفلفل أو رقائق الذرة “حسب الموجود” في طبق واسع.

ضعي قدر على نار متوسطة بداخله زيت نباتي للقلي حتى يسخن.

قومي بوضع قطع الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم ثم في رقائق الذرة أو الفلفل، كرري هذه الخطوة مع جميع القطه حتى تنفذ الكمية.

ثم ضعي الدجاج في الزيت على النار حتى تصبح لونها ذهبي ومقرمش.

ثم قومي بوضعه في طبق التقديم مع الكاتشب والمايونيز والبطاطس المقلية. الخطوات المطلوبة لتحضير تتبيلة دجاج البروستد الوسوم

يعد الدجاج من أكثر الأكلات التي يفضلها الجميع بكارا وصغار، وذلك لأنها متعددة الوصفات بأشكال وأطعمة مختلفة، مثل الشاورما والفراح الدجاج المشوي على الفحم، أو الدجاج الكرسبي أو الدجاج المتبل داخل الأرز، وغيره من الطرق المتعددة والمختلفة واللذيذة، حيث يبحث الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل الدجاج البروستيد في المنزل، بدلاً من الذهاب إلى المطاعم نظراً للظروف التي تمر بها جميع البلدان العربية والأجنبية من أوبئة وأمراض معدية، لذلك سنفوم من خلال هذا المقال بنشر خطوات ومكونات تتبيلة الدجاج البروستد المقرمشة في البيت خطوة بخطوة. خطوات عمل بروستد الدجاج خطوات عمل بروستد الدجاج لتحضير وعمل تتبيلة بروستد الدجاج قومي بإحضار المكونات التالية: كيلو واحد من الدجاج.

كوبان من رقائق الذرة، أو رقائق من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الأحمر.

ملعقتان كبيرتان خل.

ملعقة واحدة صغيرة من الخردل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

فلفل أبيض ملعقة واحدة صغيرة.

بياض 3 بيضات.

نصف كوب من دقيق الذرة.

نصف كوب من دقيق الأرز.

نصف كوب من الدقيق العادي.

رشة ملح.

كمية من الزيت النباتي للقلي. إقرأ أيضاً: الخطوات المطلوبة لتحضير تتبيلة دجاج البروستد بعد غسل الدجاج جيداً، قومي بوضعه في وعاء عميق في داخله خل وملح على النار لسلقه لمدة خمس دقائق فقط.

بعد إخراجة من ماء السلق نضع الدجاج في وعاء آخر لتبرد.

احضري وعاء وضعي “دقيق الأرو ودقيق الذرة والدقيق العادي والسكر والخردل والملح، وملعقة من الفلفل الأحمر الحار وملعقة من الفلفل الأبيض، وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

اخفي البيض جيداً في وعاء آخر بالشوكة وضعيه جانباً.

ضعي رقائق الفلفل أو رقائق الذرة “حسب الموجود” في طبق واسع.

ضعي قدر على نار متوسطة بداخله زيت نباتي للقلي حتى يسخن.

قومي بوضع قطع الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم ثم في رقائق الذرة أو الفلفل، كرري هذه الخطوة مع جميع القطه حتى تنفذ الكمية.

ثم ضعي الدجاج في الزيت على النار حتى تصبح لونها ذهبي ومقرمش.

ثم قومي بوضعه في طبق التقديم مع الكاتشب والمايونيز والبطاطس المقلية. الخطوات المطلوبة لتحضير تتبيلة دجاج البروستد

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