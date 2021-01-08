وصفات طبيعية للتخسيس بدون اتباع نظام غذائي

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وصفات التخسيس السريعة والتي تقوم بفاعلية كبيرة بدون معاناة هي ما يبحث علية الكثير من الرجال والسيدات, وفي ظل نظام الأكل الذي يتبعه أغلب الناس في حياتهم اليومية والذي يسبب في زيادة الدهون في الجسم وظهور مناطق غير متناسقة بسبب الدهون, ولما تسببه السمنة من أمراض خطيره علي الإنسان فيجب عليه اتباع وصفات تخسيس لتجنب الإصابة بأي أمراض بسبب السمنة, ولذلك بسبب ما يعانيه الناس من السمنة يبحثون علي طريقة طبيعية للتخسيس بدون وجود أي أضرار لهم وبدون اتباع نظام رجيم قاسي, وفي مقالنا سوف نقوم بوصف لكم بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد علي التخسيس بدون اتباع نظام غذائي قاسي.وصفات طبيعيه للتخسيس والتخلص من الدهون
وصفة الكتان
هي وصفه طبيعيه تساعد علي التخسيس وليس لها أضرار علي الجسم, حيث تقوم بشراء بذور الكتان ويتم فركها جيداً ثم يتم أكلها بعد كل وجبه اكل, وذلك كل يوم ويشكل منتظم.
وصفة القرفة مع الكمون
حيث يتم إحضار كوب من الماء الدافئ ويتم وضع في كمون مطحون مع معلقة صغيرة من القرفة ويتم إضافة لها عدد اثنين من الليمون, ثم يتم تقليب المكونات السابقة جيداً مع بعض ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة, بعد ذلك يتم شرب هذا المكون كل يوم مرتين, وذلك بمعدل كوب في النهار وكوب في الليل.
وصفة الخليط السحري
تتميز هذه الوصفة السحرية بأنها تساعد بشكل كبير في التخسيس بطريقة سريعة وملحوظه, وحتي تستطيع الحصول علي هذا الخليط لابد من اتباع هذه الخطوات التالية.
- يتم إحضار المكونات التالية لكي يتم بدأ عملية التحضير: ملعقه صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الزنجبيل ومعلقة صغيره من القرفة.
- يتم إحضار شئ ليتم غلي فيها المكونات السابقة.
- يتم وضع المكونات السابقة في الإناء ويتم غليهم جيداً لمدة احدي عشر دقيقة.
- بعد ذلك يتم رفع المكون السابق بعد مرور احدي عشر دقيقة ويتم إضافة إليه العسل لكي يعطي له طعم.
- يتم شرب هذا المكون بمعدل ثلاث أكواب يومياً في الصباح وبعد الغداء وفي المساء.
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وصفات التخسيس السريعة والتي تقوم بفاعلية كبيرة بدون معاناة هي ما يبحث علية الكثير من الرجال والسيدات, وفي ظل نظام الأكل الذي يتبعه أغلب الناس في حياتهم اليومية والذي يسبب في زيادة الدهون في الجسم وظهور مناطق غير متناسقة بسبب الدهون, ولما تسببه السمنة من أمراض خطيره علي الإنسان فيجب عليه اتباع وصفات تخسيس لتجنب الإصابة بأي أمراض بسبب السمنة, ولذلك بسبب ما يعانيه الناس من السمنة يبحثون علي طريقة طبيعية للتخسيس بدون وجود أي أضرار لهم وبدون اتباع نظام رجيم قاسي, وفي مقالنا سوف نقوم بوصف لكم بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد علي التخسيس بدون اتباع نظام غذائي قاسي.وصفات طبيعيه للتخسيس والتخلص من الدهون
وصفة الكتان
هي وصفه طبيعيه تساعد علي التخسيس وليس لها أضرار علي الجسم, حيث تقوم بشراء بذور الكتان ويتم فركها جيداً ثم يتم أكلها بعد كل وجبه اكل, وذلك كل يوم ويشكل منتظم.
وصفة القرفة مع الكمون
حيث يتم إحضار كوب من الماء الدافئ ويتم وضع في كمون مطحون مع معلقة صغيرة من القرفة ويتم إضافة لها عدد اثنين من الليمون, ثم يتم تقليب المكونات السابقة جيداً مع بعض ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة, بعد ذلك يتم شرب هذا المكون كل يوم مرتين, وذلك بمعدل كوب في النهار وكوب في الليل.
وصفة الخليط السحري
تتميز هذه الوصفة السحرية بأنها تساعد بشكل كبير في التخسيس بطريقة سريعة وملحوظه, وحتي تستطيع الحصول علي هذا الخليط لابد من اتباع هذه الخطوات التالية.
- يتم إحضار المكونات التالية لكي يتم بدأ عملية التحضير: ملعقه صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الزنجبيل ومعلقة صغيره من القرفة.
- يتم إحضار شئ ليتم غلي فيها المكونات السابقة.
- يتم وضع المكونات السابقة في الإناء ويتم غليهم جيداً لمدة احدي عشر دقيقة.
- بعد ذلك يتم رفع المكون السابق بعد مرور احدي عشر دقيقة ويتم إضافة إليه العسل لكي يعطي له طعم.
- يتم شرب هذا المكون بمعدل ثلاث أكواب يومياً في الصباح وبعد الغداء وفي المساء.
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