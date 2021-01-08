طريقة عمل كيكة الريد فيلفت بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

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تعد كيكة الريد فيلفت من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وتتميز باللون الأحمر الغامق. وهي ومن أكثر الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، وخاصة الصغار لمذاقها الرائع وشكلها الجميل. وتلجأ ربات البيوت إلى إعدادها في المناسبات وأعياد الميلاد لما تضفي من بهجة وسرور. وهي عبارة عن طبقات من الكيك مغطاة بالكريمة وتغلف بها جميع جوانبها، ثم ندهن وجه الكيكة بخليط الشوكولاتة البيضاء واللون الأحمر. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات كيكة الريد فيلفت
تتكون كيكة الريد فيلفت من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وهي كالآتي:
- 300 مل حليب خاثر (باتر ميلك).
- 188 مل زيت نباتي.
- 280 جم سكر.
- ملعقة كبيرة ونصف كاكاو.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- ملعقة كبيرة بيكينج صودا.
- ملعقة صغيرة خل.
- 3 بيضات.
- ملعقة كبيرة لون طعام جل أحمر.
للتزيين
- 550 جم جبن كريمي بارد.
- 230 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 200 جم سكر بودرة.
- 100 جم حليب بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- لون طعام جل أحمر.
- شوكولاتة بيضاء.
يتم تحضير كيكة الريد فيلفت بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير وهي كالآتي:
- نحضر إناء ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والزيت والحليب الخاثر والخل ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف لون طعام أحمر ونخفق جيدا.
- ثم نضيف الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر والبيكينج صودا في الإناء من خلال مصفاة حتى يمتزجا، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.
- ثم نخفق بالمضرب على أقل سرعة لمدة 20 ثانية تقريبا.
- ثم نحضر ثلاث صواني كيك مقاس 16 سم، ثم ندهن الصواني بالزيت ونضع فيهم ورق زبدة، ثم نسكب خليط الكيك في الصواني.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وندخل الصواني الفرن في الرف الأوسط لمدة ما بين 30 إلى 35 دقيقة.
- ثم نخرج الصواني من الفرن، ونتركها تبرد، ثم نزيل أوجه الكيك ونطحنه ناعم، لكي نزين به جوانب الكيك.
- ثم نغلف كل كيكة بكيس نايلون مطبخ، ونضعهم في الثلاجة حتى يبرد.
- ثم نحضر خليط التزيين، نحضر إناء ونضيف إليه جبن كريمي وسكر بودرة وحليب بودرة، نخلطهم جيدا بالملعقة، ثم نخفق بالمضرب على أعلى سرعة، ثم نضيف الزبدة ونخفق، ثم نضيف الفانيليا ونخفق.
- ثم نخرج الكيك من الثلاجة، ونسقي الكيك بماء وسكر (اختياري)، ثم نضع طبقة من خليط التزيين بين كل طبقة من الكيك والثانية، ثم ندهن كل جوانب الكيك بخليط التزيين، ثم ندخل الكيكة الثلاجة.
- ثم نرش الكيك المطحون على جوانب الكيكة.
- ثم نذوب شوكولاتة بيضاء في الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم نضيف إليها القليل من لون الطعام الأحمر ونخلطهم جيدا، ثم ندهن به وجه الكيكة.
- ثم نضع الكمية المتبقية من خليط التزيين في قمع ونزين به الكيكة أشكال على الوجه.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد كيكة الريد فيلفت من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وتتميز باللون الأحمر الغامق. وهي ومن أكثر الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، وخاصة الصغار لمذاقها الرائع وشكلها الجميل. وتلجأ ربات البيوت إلى إعدادها في المناسبات وأعياد الميلاد لما تضفي من بهجة وسرور. وهي عبارة عن طبقات من الكيك مغطاة بالكريمة وتغلف بها جميع جوانبها، ثم ندهن وجه الكيكة بخليط الشوكولاتة البيضاء واللون الأحمر. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات كيكة الريد فيلفت
تتكون كيكة الريد فيلفت من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وهي كالآتي:
- 300 مل حليب خاثر (باتر ميلك).
- 188 مل زيت نباتي.
- 280 جم سكر.
- ملعقة كبيرة ونصف كاكاو.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- ملعقة كبيرة بيكينج صودا.
- ملعقة صغيرة خل.
- 3 بيضات.
- ملعقة كبيرة لون طعام جل أحمر.
للتزيين
- 550 جم جبن كريمي بارد.
- 230 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 200 جم سكر بودرة.
- 100 جم حليب بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- لون طعام جل أحمر.
- شوكولاتة بيضاء.
يتم تحضير كيكة الريد فيلفت بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير وهي كالآتي:
- نحضر إناء ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والزيت والحليب الخاثر والخل ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف لون طعام أحمر ونخفق جيدا.
- ثم نضيف الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر والبيكينج صودا في الإناء من خلال مصفاة حتى يمتزجا، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.
- ثم نخفق بالمضرب على أقل سرعة لمدة 20 ثانية تقريبا.
- ثم نحضر ثلاث صواني كيك مقاس 16 سم، ثم ندهن الصواني بالزيت ونضع فيهم ورق زبدة، ثم نسكب خليط الكيك في الصواني.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وندخل الصواني الفرن في الرف الأوسط لمدة ما بين 30 إلى 35 دقيقة.
- ثم نخرج الصواني من الفرن، ونتركها تبرد، ثم نزيل أوجه الكيك ونطحنه ناعم، لكي نزين به جوانب الكيك.
- ثم نغلف كل كيكة بكيس نايلون مطبخ، ونضعهم في الثلاجة حتى يبرد.
- ثم نحضر خليط التزيين، نحضر إناء ونضيف إليه جبن كريمي وسكر بودرة وحليب بودرة، نخلطهم جيدا بالملعقة، ثم نخفق بالمضرب على أعلى سرعة، ثم نضيف الزبدة ونخفق، ثم نضيف الفانيليا ونخفق.
- ثم نخرج الكيك من الثلاجة، ونسقي الكيك بماء وسكر (اختياري)، ثم نضع طبقة من خليط التزيين بين كل طبقة من الكيك والثانية، ثم ندهن كل جوانب الكيك بخليط التزيين، ثم ندخل الكيكة الثلاجة.
- ثم نرش الكيك المطحون على جوانب الكيكة.
- ثم نذوب شوكولاتة بيضاء في الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم نضيف إليها القليل من لون الطعام الأحمر ونخلطهم جيدا، ثم ندهن به وجه الكيكة.
- ثم نضع الكمية المتبقية من خليط التزيين في قمع ونزين به الكيكة أشكال على الوجه.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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