طريقة عمل كيكة الريد فيلفت بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

تعد كيكة الريد فيلفت من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وتتميز باللون الأحمر الغامق. وهي ومن أكثر الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، وخاصة الصغار لمذاقها الرائع وشكلها الجميل. وتلجأ ربات البيوت إلى إعدادها في المناسبات وأعياد الميلاد لما تضفي من بهجة وسرور. وهي عبارة عن طبقات من الكيك مغطاة بالكريمة وتغلف بها جميع جوانبها، ثم ندهن وجه الكيكة بخليط الشوكولاتة البيضاء واللون الأحمر. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.

مكونات كيكة الريد فيلفت

تتكون كيكة الريد فيلفت من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وهي كالآتي:

300 مل حليب خاثر (باتر ميلك).

188 مل زيت نباتي.

280 جم سكر.

ملعقة كبيرة ونصف كاكاو.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة بيكينج صودا.

ملعقة صغيرة خل.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة لون طعام جل أحمر.

للتزيين

550 جم جبن كريمي بارد.

230 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

200 جم سكر بودرة.

100 جم حليب بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

لون طعام جل أحمر.

شوكولاتة بيضاء.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الريد فيلفت بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير وهي كالآتي: