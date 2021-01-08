وصفة الحلبة لتطويل الشعر وزيادة كثافته ولمعانه في أسبوعين فقط

تعتبر وصفة الحلبة لتطويل الشعر من أفضل النباتات الطبيعية التي لها مفعول رائع على الجسم بشكل عام والشعر كذلك، حيث تعمل الحلبة على ظبط مستوى السكر في الدم وتحفز من إنتاج الأنسولين في الجسم نظرا لاحتوائها على فيتامينات وأملاح معدنية تساهم في تقوية صحة شعرك، حيث يعتبر تناولها كمشروب أو تجهيزها كماسك للشعر من أفضل أوجه الإستفادة منها، ومن فوائد الحلبة للشعر أنها تعالج مشكلة القشرة، وتعزز من نمو شعرك وزيادة كثافته، كما أنها تمنع ظهور الشيب المبكر وتقلل من مشكلة تساقط الشعر، فضلا عن المظهر اللامع والبريق الذي تسببه لشعرك، وسنتعرف على أفضل طرق تجهيز الحلبة لشعرك لزيادة طوله وكثافته.

الحلبة لتطويل وتكثيف الشعر

سنتعرف على عدة طرق يمكن من خلالها الحصول على ماسك الحلبة لزيادة طول شعرك وكثافته، فيمكن نقع ثلاثة ملاعق من الحلبة في مقدار كوب من الماء، وذلك قبل الإستخدام بيوم على الأقل، ثم يتم طحن الحلبة مع الماء بحسب كمية الحلبة على أن تعطي قوام كريمي فيا لنهاية، يتم وضع ذلك المزيج على الشعر وتدليك فروة الرأس به جيدا، كما يمكن مزجه بزيت جوز الهند أو اللبن والعسل، ويترك الماسك على الشعر مقدار 10 دقائق، ويشطف بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو لتنظيف الشعر من أية شوائب متبقية في فروة رأسك، وتكرر تلك العملية مرة كل أسبوعين.

خلطة الحلبة وزيت الزيتون للشعر

وصفة الحلبة لتطويل الشعر من خلال إضافة زيت الزيتون، وذلك يساعد زيت الزيتون على مضاعفة فوائد الحلبة على شعرك، نظرا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن من صحة شعرك، يتم أولا سحق مقدار ملعقتين كبار من الحلبة، ثم ينقع المسحوق الناتج في الماء طول الليل ليتم استخدامه في الصباح، حيث سيمتص مسحوق الحلبة الماء ليصبح عجينة، ويتم خلط زيت الزيتون في الخليط الناتج ويترك لمدة 10 دقائق، يتم أولا غسل الشعر وتنظيفه قبل الإستخدام، ثم يوضع الخليط على الشعر من فروة الرأس وصولا إلى الأطراف، ثم يترك لمدة نصف ساعة على الشعر مع تغطية الشعر بكيس بلاستيكي، وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو، وستعمل تلك الوصفة على تطويل الشعر وزيادة كثافته وتمتعه بالصحة من الجذور إلى الأطراف لتنعمي ببصيلات قوية ومتينة.