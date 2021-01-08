طريقة جديدة للتخلص من السيلوليت والترهلات ونحت الجلد فى أي منطقة بالجسم

علاج السيلوليت والترهلات في أي منطقه بالجسم في خلال أسبوعين فقط، وذلك باستخدام طريقة جديدة تعتمد على مواد طبيعية ووصفات سهلة وبسيطة ومتواجده في كل بيت، حيث تلعب الهرمونات والنظام الغذائي المتبع دورا هاما في ظهور السيلوليت، ومن الهرمونات المسؤولة عن زيادة السيلوليت هرمون الأنسولين الذي يتسبب ارتفاع نسبته في ظهور السيلوليت بسبب زيادة الوزن، وأيضا ارتفاع هرمون الاستروچين يتسبب في الكثير من الأضرار منها سقوط الشعر و تغير المزاج، وذلك يؤدي إلى فتح الشهية وقفلها في أوقات غير منتظمة وبالتالي ظهور السيلوليت وخاصة في منطقة الأرداف والفخذين والذراعين.

التخلص من السيلوليت والترهلات في أي منطقه بالجسم

سوف نقدم لك اليوم افضل 3 طرق للتخلص من السيلوليت والترهلات ونحت الجسم بشكل طبيعي وآمن، وذلك بدون اللجوء إلى ممارسة الرياضة القوية والمستمرة يوميا و نظام الأكل القاسي، تابعي معنا هذه المقال وسوف نقدم لك الحل الأمثل للتخلص من السيلوليت.

الطريقة الأولى تعتمد على تدليك المنطقة المصابة بصنفره القهوة، اخلطي ربع كوب من القهوة مع ثلاث ملاعق من السكر البني وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ثم دلكي به بشرتك لمدة دقائق ودلكي بحركات دائرية مع استخدام عملية الطبطبة، اتركيه لمده 15 دقيقه ثم اغسلي المنطقة بالماء الفاتر وتكرر مرتين في الأسبوع، وسوف تلاحظين الفرق في خلال أسبوعين من الاستخدام، وهي من أفضل الوصفات الطبيعة للتخلص من السيلوليت حيث تحفز من تدفق الدم وحرق الدهون العميقة، ولها تأثير كبير في شد الجلد مما يقلل من ظهور السيلوليت.

الطريقة الثانية للتخلص من السيلوليت والترهلات تعتمد بشكل كبير على خل التفاح، يحتوي خل التفاح على البوتاسيوم والماغنسيوم والمعادن والكالسيوم، وتساعد هذه المكونات الكيميائية الطبيعية علي إزالة السموم من الجسم والتقليل من السيلوليت، بالاضافة إلى أنها تتحكم فى الماء الزائد حول الفخذين والمعدة، امزجي معلقتين كبيرة من خل التفاح و معلقة من العسل النحل الأبيض ثم تدلك المناطق المصابة بالخليط، ثم يترك لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة وتغسل المنطقة بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

جل الصبار أيضا يساعد على شد الجسم ويساعد على تقليل مظهر السيلوليت، اغسلي جسمك بالماء الساخن بقدر ما تستطيعين لفتح مسامات الجلد ثم جففيه جيدا، بعد ذلك قومي بتدليك الجسم بجل الصبار مع عمل حركات دائرية ومن اعلي إلى اسفل، ثم انتظري لمدة ساعة كاملة واغسلي المنطقة بالماء الفاتر جيدا، تكرر هذه الوصفة مرتين الي ثلاث مرات في الأسبوع ويمكن استخدام واصفتين في الأسبوع كي تحصلي علي نتيجة اسرع وأقوى وتناولي الكثير من الماء يوميا حتي 2 لتر ماء لأن ذلك قد يساعد على تقليل السيلوليت.