وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها في 3 أيام بمكون عجيب لن تصدقي النتيجة

وصفة طبيعية لتطويل الرموش، إذا كنتِ ترغبين في الحصول على رموش كثيفة تساعدك في ظهور عينيك بشكل جذاب، فإليك هذا المقال سأعرض لكِ من خلاله الطرق الطبيعية المستخدمة لتطويل الرموش، وأهم النصائح المتبعة لتطويل الرموش وزيادة كثافتها والمحافظة عليها من التساقط، فالرموش تعطي مظهراً مميز جداً للعيون، وكثيرا من الفتيات يعانين من تساقطها بشكل دائم، لذا يلجأن لتكثيفها ببعض الوصفات الطبيعية الفعالة كما فى التالي:

وصفة طبيعية لتطويل الرموش

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي أثبتت قدرتها وفاعليتها على تطويل وتكثيف الرموش ومن بينها استخدام بعض الزيوت الطبيعية النقية في تطويل الشعر أيضًا مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون، وهناك بعض المواد الطبيعية التي تضاف إلى الزيوت مثل قشر الليمون، وزبدة الشيا، والشاي الأخضر، وإليك الطريقة:

وصفة زيت الزيتون وزيت الخروع لتطويل الرموش

يُمكنك إحضار زجاجة نظيفة، وأضيفي بها بعض من قطرات زيت الزيتون وزيت الخروع، واحضري فرشاة ماسكرا ونظفيها جيدًا لكي تستخدميها في توزيع الزيوت على رموشك، واغمسيها في الخليط وقومي بتوزيعها على رموشك، ويُفضل وضعها ليلاً وإزالتها في اليوم التالي بالنهار، وللحصول على أفضل النتائج يُمكنك تكرار هذه العملية يوميًا.

وصفة زبدة الشيا لتطويل الرموش

احضري كمية قليلة من زبدة الشيا الخام الأصلية، وامسكي قطعة صغيرة بين يديكِ وافركيها إلى أن تذوب، ضعي طبقة رقيقة من زبدة الشيا على رموشك ليلًا، احرصي على وضع زبدة الشيا يوميًا على رموشك لكي تساعد على نمو الرموش وتطويلها.

وصفة فيتامين ه لتطويل الرموش

كبسولات فيتامين ه لها قدرة فعالة على كثافة وتطويل الرموش عن طريق وضعها على رموشك طول الليل أوعلى الأقل لمدة 4 ساعات، كرري تطبيق هذه الوصفة يوميًا على رموشك للحصول على أفضل النتائج.