كنز ضعيه مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة و لن يتساقط بعد اليوم و ينبت الفراغات و يحارب الصلع

وصفه لعلاج الصلع وتساقط الشعر خلطه لمنع تساقط الشعر وظهور بعض الفراغات في فروة الرأس من أكثر الأمور المزعجة، والتي تسبب القلق والتوتر لمن يعاني من هذه المشكلة، كما أنها تؤدي إلى الإحساس بالإحراج الشديد أمام الآخرين، وعند استخدام مستحضرات العناية بالشعر وزيادة نموه، فإنها تحتاج لفترات طويلة جدًا حتى تبدأ نتيجتها في الظهور، ولذلك يلجأ الكثير من المصابون بالصلع أو لديهم فراغات في الرأس إلى طرق طبيعية منزلية للحد من سقوط الشعر وإنبات الشعر في الفراغات من خلال استخدامها مع الشامبو.

مكونات الوصفة:-

2 صفار بيضة.

ملعقة ونصف زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ماء فاتر.

ملعقة كبيرة من الشامبو.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء بلاستيكي ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نضيف هذا الخليط إلى ملعقة كبيرة من الشامبو ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نغسل الشعر باستخدام هذا الخليط أثناء الاستحمام وتدليك فروة الرأس به جيدًا، ثم نتركه إلى حين الانتهاء من الاستحمام.

ثم نغسل الشعر بالماء البارد جيدًا حتى نتخلص من بقايا الخليط الموجودة على الشعر.

نستخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهرين حتى نحصل على نتيجة فعالة.

البرتقال مع الشامبو لإنبات الشعر في الفراغات:-

مكونات الوصفة:-

ثمرة متوسطة الحجم من البرتقال.

ملعقتين كبيرتين من الشامبو.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

في البداية نقوم بتقشير البرتقال ونعصرها في الخلاط الكهربائي بشكل جيد.

ثم نضيف عصير البرتقال على الشامبو ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نغسل الشعر باستخدام هذا الخليط مع تدليك الرأس جيدًا، ثم نترك الخليط على الرأس لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر.