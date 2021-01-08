طريقة عمل النجرسكو الرهيب مثل أشهر المطاعم بجميع تكاته وأسراره

طريقة عمل النجرسكو، لقد تعلمنا الكثير من طرق طهي المكرونة من المطبخ الإيطالي، فقد اشتهرت إيطاليا بأشهر أطباق المكرونات ومن بينها صينية النجرسكو اللذيذة التي تتميز بطعمها الرائع، لذا سأوضح لكِ من خلال هذه المقالة وطريقة عمل النجرسكو، بمذاق لذيذ وسهل للغاية سيفرح به جميع أفراد العائلة.

طريقة عمل النجرسكو

مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة في معظم البيوت وخفيفة وصحية، كما أنها تتميز بأنها سهلة التحضير، وإليك المقادير:

كيس مكرونة فرن.

صدور فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 بصلة.

2 حبة فلفل أخضر أو ألوان.

نصف ملعقة صغيرة من كلاً من ثوم بودرة، بصل بودرة.

نصف ملعقة من الزعتر والريحان (اختياري).

ملح وفلفل أسود مطحون.

زيتون مقطع شرائح.

جبنة شيدر مبشورة.

جبنة رومي مبشورة.

2 مكعب مرق دجاج.

نصف لتر حليب.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

1 ملعقة سمن.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع قطع صغيرة.

أولاً، قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة وتبليها ببصلة مفرومة ناعم وملح وفلفل وبهارات وعصير ليمونة، واتركيها في الثلاجة لفترة لكي تتشرب النكهة.

قومي بإعداد البشاميل عن طريق وضع ملعقة من السمن في وعاء معدني وارفعيها على النار وأضيفي الدقيق مع التقليب المستمر إلى أن يصفر لونه، ثم حركيها من على النار.

وأحضري وعاء أخر وأضيفي به اللبن ومرقة الدجاج إلى أن تذوب المرقة، ثم صبيه على دقيق البشاميل وأعيديه على النار وقلبي لأن يصبح الخليط متجانس.

أضيفي الجبن والملح والفلفل إلى البشاميل، واسلقي المكرونة في ماء مغلي ومضاف إليه الملح.

احضري مقلاة وضعي بها بصلة مفرومة واتركيها إلى أن تذبل ويصفر لونها، ثم ضيفي قطع الفراخ مع التتبيلة وأضيفي إليها بعض التوابل وشرائح الفلفل الرومي.

ضعي طبقة من المكرونة وضيفي لها الزيتون، ثم طبقة من الفراخ وفوقها طبقة البشاميل.

واخفقي بيضة وضعيها على وجة البشاميل وأضيفي أيضًا الجبنة الشيدر والرومي المبشورة.

ادخليها الفرن حتى تنضج ويحمر الوجه، واحصلي على أحلى مكرونة نجرسكو بالفراخ.

وهذه كانت أسهل طريقة عمل نجرسكو بمذاق شهي.

خطوات عمل النجرسكو