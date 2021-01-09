صبغ الشعر بالحناء من أول استعمال مضمونة ومجربة بطريقة الأجداد

صبغ الشعر بالحناء، اختيار صبغ الشعر بالحناء هو خيار صائب يجعل شعرك صحي غير مُعرض للتلف والتساقط، فكلما أتبعتي الطرق الطبيعية للعناية بالشعر كلما احتفظ شعرك بمظهره الجمالي، كما أنك توفري الكثير من الجهد والوقت الذي يتم إهداره في الذهاب إلى صالونات التجميل، فالحناء مفيدة جداً للشعر وتمنحه القوة والنعومة واللمعان منذ الاستخدام الأول، هذا إلى جانب التراوة التي تمنحها للشعر بشكل دائم، إليكم كيفية صبغ الشعر بالحناء بخطوات سهلة وبسيطة.

صبغ الشعر بالحناء

يُمكنك استخدام الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر في عدة خطوات سأوضحها لكِ في سطور سهلة وبسيطة كما يلي: