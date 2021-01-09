صبغ الشعر بالحناء من أول استعمال مضمونة ومجربة بطريقة الأجداد

صبغ الشعر بالحناء، اختيار صبغ الشعر بالحناء هو خيار صائب يجعل شعرك صحي غير مُعرض للتلف والتساقط، فكلما أتبعتي الطرق الطبيعية للعناية بالشعر كلما احتفظ شعرك بمظهره الجمالي، كما أنك توفري الكثير من الجهد والوقت الذي يتم إهداره في الذهاب إلى صالونات التجميل، فالحناء مفيدة جداً للشعر وتمنحه القوة والنعومة واللمعان منذ الاستخدام الأول، هذا إلى جانب التراوة التي تمنحها للشعر بشكل دائم، إليكم كيفية صبغ الشعر بالحناء بخطوات سهلة وبسيطة.صبغ الشعر بالحناء
يُمكنك استخدام الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر في عدة خطوات سأوضحها لكِ في سطور سهلة وبسيطة كما يلي:
- احضري الأدوات المستخدمة في عملية الصبغ مثل وعاء الصبغ والقفازات والفرشاه وكريم الفازلين.
- استخدمي أجود أنواع الحناء والماء الدافئ لكي تسهل مزج المكونات مع بعضها، وتتحدد الكمية على حسب طول وكثافة شعرك.
- قومي بإضافة الحناء إلى وعاء عميق للعجن، ثم أضيفي الماء مع التقليب المستمر حتي لا تتكتل الحناء وتكون صلبة فيصعب عليكي فردها على شعرك.
- البسي القفازات الخاصة بكي، وادهني الفازلين على جبهتك، وارتدي قطعة ملابس قديمة، وإذا لزم الأمر يُمكنك فرد ورق الجرائد على الأرض لكي تحافظي على الأرض من الاتساخ.
- قسمي شعرك إلى نصفين وابدئي بفرد الحناء على الشعر من الخلف إلى الأمام باستخدام فرشاة الصبغ، وبإمكانك استخدام مشابك الشعر لكي تُسهل عليكي عملية صبغ الشعر بالحناء.
- غطّ رأسك باستخدام كاب الاستحمام أو منشفة الشعر، واتركي الخليط على شعرك لمدة 4 ساعات أو تزيد، ويتحدد ذلك وفقًا لدرجة اللون التي تودين الحصول عليها.
- اغسلي شعرك باستخدام الماء والشامبو حتى تتأكدي من خلو شعرك من الحناء الجافة، ويُمكنك استخدام البلسم بدل الشامبو، وهكذا يتم صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر بأسهل طريقة ممكنة.
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صبغ الشعر بالحناء، اختيار صبغ الشعر بالحناء هو خيار صائب يجعل شعرك صحي غير مُعرض للتلف والتساقط، فكلما أتبعتي الطرق الطبيعية للعناية بالشعر كلما احتفظ شعرك بمظهره الجمالي، كما أنك توفري الكثير من الجهد والوقت الذي يتم إهداره في الذهاب إلى صالونات التجميل، فالحناء مفيدة جداً للشعر وتمنحه القوة والنعومة واللمعان منذ الاستخدام الأول، هذا إلى جانب التراوة التي تمنحها للشعر بشكل دائم، إليكم كيفية صبغ الشعر بالحناء بخطوات سهلة وبسيطة.صبغ الشعر بالحناء
يُمكنك استخدام الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر في عدة خطوات سأوضحها لكِ في سطور سهلة وبسيطة كما يلي:
- احضري الأدوات المستخدمة في عملية الصبغ مثل وعاء الصبغ والقفازات والفرشاه وكريم الفازلين.
- استخدمي أجود أنواع الحناء والماء الدافئ لكي تسهل مزج المكونات مع بعضها، وتتحدد الكمية على حسب طول وكثافة شعرك.
- قومي بإضافة الحناء إلى وعاء عميق للعجن، ثم أضيفي الماء مع التقليب المستمر حتي لا تتكتل الحناء وتكون صلبة فيصعب عليكي فردها على شعرك.
- البسي القفازات الخاصة بكي، وادهني الفازلين على جبهتك، وارتدي قطعة ملابس قديمة، وإذا لزم الأمر يُمكنك فرد ورق الجرائد على الأرض لكي تحافظي على الأرض من الاتساخ.
- قسمي شعرك إلى نصفين وابدئي بفرد الحناء على الشعر من الخلف إلى الأمام باستخدام فرشاة الصبغ، وبإمكانك استخدام مشابك الشعر لكي تُسهل عليكي عملية صبغ الشعر بالحناء.
- غطّ رأسك باستخدام كاب الاستحمام أو منشفة الشعر، واتركي الخليط على شعرك لمدة 4 ساعات أو تزيد، ويتحدد ذلك وفقًا لدرجة اللون التي تودين الحصول عليها.
- اغسلي شعرك باستخدام الماء والشامبو حتى تتأكدي من خلو شعرك من الحناء الجافة، ويُمكنك استخدام البلسم بدل الشامبو، وهكذا يتم صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر بأسهل طريقة ممكنة.
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