طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة طعم جديد مميز وسرعة في التحضير

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تتميز المكرونة البشاميل بقوامها الكريمي اللذيذ وهي من الأكلات المشهورة والمفضلة لدى الجميع صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، ولها فوائد جيدة حيث تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على سعرات حرارية عالية وتعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة، كثير من ربات المنزل تعتقد أنها تكلف كثيراً في مكوناتها وتأخذ وقتاً في تحضيرها ولكن الأمهات الممتازة تقول غير ذلك لأن تقوم بعملها في مدة قصيرة، وتتكون من طبقات المكرونة المحشية باللحمة المفرومة ومغطاة بالبشاميل، ولهذه الأكلة عدة طرق مختلفة وكذلك بطعم مختلف أيضاً، وهنا سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بمكونات غير مكلفة كثيراً.مكونات المكرونة البشاميل
تعتبر المكرونة البشاميل من الأكلات الإيطالية الممتازة التي يتم إعدادها بمكونات بسيطة غير مكلفة للغاية وهي كالتالي:
- 500 جرام من اللحمة المفرومة.
- 500 جرام من المكرونة القلم.
- 3 حبات من البصل.
- 2 حبة من الطماطم.
- 2 حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ( الناشفة ).
خلطة البشاميل
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من السمن.
- لتر من الحليب أو الماء أو الشوربة حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
هنالك العديد من الطرق للقيام بإعدادها ولكن يرجع الطعم والمذاق الجيد إلى سر الخلطة ونفس من يقوم بعملها وهذه الطريقة كما يلي:
- في البداية نقوم بتقطيع البصل والفلفل الأخضر والطماطم إلى قطع صغيرة جداً.
- ثم نحضر إناء ونضع به الزيت أو السمن على النار ونضيف إليه البصل ونقلبه إلى أن يذبل، ثم نضع اللحمة المفرومة ونتركها 5 دقائق، ثم نضيف عليها الفلفل الأخضر والطماطم ونضع عليهم الفلفل الاسود والملح والكزبرة المطحونة ( الناشفة ) والثوم المفروم ونتركها حتى تتعصج اللحمة.
- نقوم بسلق المكرونة في الماء المغلي ولا نتركها حتى تمام نضجها لأنها سوف تدخل الفرن تكمل سواها.
- بعد ذلك نقوم بعمل البشاميل بوضع السمن في إناء حتى تسخن ثم نضع عليها الدقيق ونقلبه حتى يحمر قليلاً، ثم نسكب عليه الحليب ونضع عليه الفلفل الأسود والملح مع التقليب السريع ونتركه حتى يغلي ويأخذ القوام السميك.
- نحضر صينية ونضع بها رشة من البشاميل ثم نضع عليها نصف كمية المكرونة وعليها حبة من البشاميل، ثم نضع اللحمة المعصجة وعليها كمية المكرونة الباقية عليها البشاميل المتبقي، من الممكن نأخذ جزء قليل من البشاميل ونضع عليه بيضة ونقلبهم جيداً ونضعهم على سطح الصينية حتى تأخذ لوناً جميلاً في الفرن.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
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تتميز المكرونة البشاميل بقوامها الكريمي اللذيذ وهي من الأكلات المشهورة والمفضلة لدى الجميع صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، ولها فوائد جيدة حيث تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على سعرات حرارية عالية وتعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة، كثير من ربات المنزل تعتقد أنها تكلف كثيراً في مكوناتها وتأخذ وقتاً في تحضيرها ولكن الأمهات الممتازة تقول غير ذلك لأن تقوم بعملها في مدة قصيرة، وتتكون من طبقات المكرونة المحشية باللحمة المفرومة ومغطاة بالبشاميل، ولهذه الأكلة عدة طرق مختلفة وكذلك بطعم مختلف أيضاً، وهنا سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بمكونات غير مكلفة كثيراً.مكونات المكرونة البشاميل
تعتبر المكرونة البشاميل من الأكلات الإيطالية الممتازة التي يتم إعدادها بمكونات بسيطة غير مكلفة للغاية وهي كالتالي:
- 500 جرام من اللحمة المفرومة.
- 500 جرام من المكرونة القلم.
- 3 حبات من البصل.
- 2 حبة من الطماطم.
- 2 حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ( الناشفة ).
خلطة البشاميل
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من السمن.
- لتر من الحليب أو الماء أو الشوربة حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
هنالك العديد من الطرق للقيام بإعدادها ولكن يرجع الطعم والمذاق الجيد إلى سر الخلطة ونفس من يقوم بعملها وهذه الطريقة كما يلي:
- في البداية نقوم بتقطيع البصل والفلفل الأخضر والطماطم إلى قطع صغيرة جداً.
- ثم نحضر إناء ونضع به الزيت أو السمن على النار ونضيف إليه البصل ونقلبه إلى أن يذبل، ثم نضع اللحمة المفرومة ونتركها 5 دقائق، ثم نضيف عليها الفلفل الأخضر والطماطم ونضع عليهم الفلفل الاسود والملح والكزبرة المطحونة ( الناشفة ) والثوم المفروم ونتركها حتى تتعصج اللحمة.
- نقوم بسلق المكرونة في الماء المغلي ولا نتركها حتى تمام نضجها لأنها سوف تدخل الفرن تكمل سواها.
- بعد ذلك نقوم بعمل البشاميل بوضع السمن في إناء حتى تسخن ثم نضع عليها الدقيق ونقلبه حتى يحمر قليلاً، ثم نسكب عليه الحليب ونضع عليه الفلفل الأسود والملح مع التقليب السريع ونتركه حتى يغلي ويأخذ القوام السميك.
- نحضر صينية ونضع بها رشة من البشاميل ثم نضع عليها نصف كمية المكرونة وعليها حبة من البشاميل، ثم نضع اللحمة المعصجة وعليها كمية المكرونة الباقية عليها البشاميل المتبقي، من الممكن نأخذ جزء قليل من البشاميل ونضع عليه بيضة ونقلبهم جيداً ونضعهم على سطح الصينية حتى تأخذ لوناً جميلاً في الفرن.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
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