طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة طعم جديد مميز وسرعة في التحضير

تتميز المكرونة البشاميل بقوامها الكريمي اللذيذ وهي من الأكلات المشهورة والمفضلة لدى الجميع صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، ولها فوائد جيدة حيث تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على سعرات حرارية عالية وتعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة، كثير من ربات المنزل تعتقد أنها تكلف كثيراً في مكوناتها وتأخذ وقتاً في تحضيرها ولكن الأمهات الممتازة تقول غير ذلك لأن تقوم بعملها في مدة قصيرة، وتتكون من طبقات المكرونة المحشية باللحمة المفرومة ومغطاة بالبشاميل، ولهذه الأكلة عدة طرق مختلفة وكذلك بطعم مختلف أيضاً، وهنا سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بمكونات غير مكلفة كثيراً.

مكونات المكرونة البشاميل

تعتبر المكرونة البشاميل من الأكلات الإيطالية الممتازة التي يتم إعدادها بمكونات بسيطة غير مكلفة للغاية وهي كالتالي:

500 جرام من اللحمة المفرومة.

500 جرام من المكرونة القلم.

3 حبات من البصل.

2 حبة من الطماطم.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ( الناشفة ).

خلطة البشاميل

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

لتر من الحليب أو الماء أو الشوربة حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

هنالك العديد من الطرق للقيام بإعدادها ولكن يرجع الطعم والمذاق الجيد إلى سر الخلطة ونفس من يقوم بعملها وهذه الطريقة كما يلي: