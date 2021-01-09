طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل مثل خبز المحلات بطريقة سريعة وبسيطة

- 1/2
- 2/2
يعتبر الخبز الفرنسي من أكثر أنواع الخبز شهرة هناك العديد من الحكايات التي تحدثت عن فكرة القيام به، ومن المعروف أن فرنسا هي أول من قام بصنع هذا الخبز المميز والدليل على ذلك اسمه، ويتميز بالعديد من الفوائد حيث أنه غني بالصوديوم والمعادن والحديد، ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف التي تسهل من عمل الجهاز الهضمي فهو خفيف جداً على المعدة، ويساعد على فقد الوزن لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون ويقدم مع جميع أنواع الجبن واللحوم، ويعرف هذا الخبز أيضاً باسم الباجيت أو الباغيت وهو غير متوفر كثيراً في المحلات وإذا وجد يباع بسعر مرتفع لذلك من الأفضل القيام بإعداده في المنزل، وهذا النوع من الخبز تختلف اشكاله وطريقة تحضيره من بلد لأخرى، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الخبز الفرنسي اللذيذ.مكونات الخبز الفرنسي
لا يحتوي الخبز الفرنسي على مكونات كثيرة فهي موجودة في أي منزل وهذه المكونات كالتالي:
- 1/2 3 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1/2 1 كوب من الماء الدافئ.
- صفار بيضة.
نظراً لعدم توفر هذا الخبز بكثرة في المحلات والأفران وعدم وجوده بسعر مناسب سوف نقدم لحضراتكم ابسط طريقة تحضير للقيام به وهذه الطريقة هي:
- نحضر إناء مناسب للعجن ونضع به السكر والزبدة ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر.
- نقوم بنخل الدقيق المستخدم ونقلب به الخميرة الفورية والملح والبيكنج بودر ونضعهم على السكر والزبدة.
- ثم نضيف بعد ذلك عليهم الماء الدافئ ونبدأ في العجن حتى تتماسك العجينة وتصبح طرية.
- تترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة بوضعها في كيس من البلاستيك في مكان دافئ.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى عدة كرات مناسبة على حسب كمية العجين ونفردها على شكل مستطيل ثم نلفها من إحدى الأطراف على شكل إسطوانة، نقوم بعمل شقوق على سطح الإسطوانة بالسكين.
- نكرر هذه الخطوة حتى ينتهي العجين نرصه بعد ذلك على صينية مدهونة ونتركها حتى يرتاح.
- نقوم بدهن وجه العجين بصفارة بيض.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 25 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- يقدم الخبز ساخناً او بارداً.
الوسوم
يعتبر الخبز الفرنسي من أكثر أنواع الخبز شهرة هناك العديد من الحكايات التي تحدثت عن فكرة القيام به، ومن المعروف أن فرنسا هي أول من قام بصنع هذا الخبز المميز والدليل على ذلك اسمه، ويتميز بالعديد من الفوائد حيث أنه غني بالصوديوم والمعادن والحديد، ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف التي تسهل من عمل الجهاز الهضمي فهو خفيف جداً على المعدة، ويساعد على فقد الوزن لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون ويقدم مع جميع أنواع الجبن واللحوم، ويعرف هذا الخبز أيضاً باسم الباجيت أو الباغيت وهو غير متوفر كثيراً في المحلات وإذا وجد يباع بسعر مرتفع لذلك من الأفضل القيام بإعداده في المنزل، وهذا النوع من الخبز تختلف اشكاله وطريقة تحضيره من بلد لأخرى، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الخبز الفرنسي اللذيذ.مكونات الخبز الفرنسي
لا يحتوي الخبز الفرنسي على مكونات كثيرة فهي موجودة في أي منزل وهذه المكونات كالتالي:
- 1/2 3 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1/2 1 كوب من الماء الدافئ.
- صفار بيضة.
نظراً لعدم توفر هذا الخبز بكثرة في المحلات والأفران وعدم وجوده بسعر مناسب سوف نقدم لحضراتكم ابسط طريقة تحضير للقيام به وهذه الطريقة هي:
- نحضر إناء مناسب للعجن ونضع به السكر والزبدة ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر.
- نقوم بنخل الدقيق المستخدم ونقلب به الخميرة الفورية والملح والبيكنج بودر ونضعهم على السكر والزبدة.
- ثم نضيف بعد ذلك عليهم الماء الدافئ ونبدأ في العجن حتى تتماسك العجينة وتصبح طرية.
- تترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة بوضعها في كيس من البلاستيك في مكان دافئ.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى عدة كرات مناسبة على حسب كمية العجين ونفردها على شكل مستطيل ثم نلفها من إحدى الأطراف على شكل إسطوانة، نقوم بعمل شقوق على سطح الإسطوانة بالسكين.
- نكرر هذه الخطوة حتى ينتهي العجين نرصه بعد ذلك على صينية مدهونة ونتركها حتى يرتاح.
- نقوم بدهن وجه العجين بصفارة بيض.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 25 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- يقدم الخبز ساخناً او بارداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل مثل خبز المحلات بطريقة سريعة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.