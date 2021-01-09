طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل مثل خبز المحلات بطريقة سريعة وبسيطة

يعتبر الخبز الفرنسي من أكثر أنواع الخبز شهرة هناك العديد من الحكايات التي تحدثت عن فكرة القيام به، ومن المعروف أن فرنسا هي أول من قام بصنع هذا الخبز المميز والدليل على ذلك اسمه، ويتميز بالعديد من الفوائد حيث أنه غني بالصوديوم والمعادن والحديد، ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف التي تسهل من عمل الجهاز الهضمي فهو خفيف جداً على المعدة، ويساعد على فقد الوزن لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون ويقدم مع جميع أنواع الجبن واللحوم، ويعرف هذا الخبز أيضاً باسم الباجيت أو الباغيت وهو غير متوفر كثيراً في المحلات وإذا وجد يباع بسعر مرتفع لذلك من الأفضل القيام بإعداده في المنزل، وهذا النوع من الخبز تختلف اشكاله وطريقة تحضيره من بلد لأخرى، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الخبز الفرنسي اللذيذ.

مكونات الخبز الفرنسي

لا يحتوي الخبز الفرنسي على مكونات كثيرة فهي موجودة في أي منزل وهذه المكونات كالتالي:

1/2 3 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 1 كوب من الماء الدافئ.

صفار بيضة.

طريقة تحضير هذا الخبز

نظراً لعدم توفر هذا الخبز بكثرة في المحلات والأفران وعدم وجوده بسعر مناسب سوف نقدم لحضراتكم ابسط طريقة تحضير للقيام به وهذه الطريقة هي: