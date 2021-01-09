طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا والكرز اللذيذ والشهي في المنزل

بسكويت جوز الهند بالفانيليا والكرز يعتبر من الحلويات الشهية والرائعة الذي يذوب في الفم والذي يتم تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد، وتقدم على وجبة الافطار مع الشاي او القهوة او اللبن، وهو من الحلويات الهشة التي يحبها الكبار والصغار، وتبح بعض الأمهات على أنواع متعددة ومختلفة من البسكويت لكي تسعد العائلة، بدل من شرائها بأسعار غالية من المخابز، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير بسكويت جوز الهند بالفانيليا والكرز. مكونات عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا مكونات عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا سوف نتعرف على مكونات عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا كالتالي:- كوب من الزبدة أو كوب إلا ربع من السمن.

كوب من السكر الناعم.

2 بيضة متوسطة الحجم.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت جوز الهند بالفانيليا وهي كالتالي:- تحضير إناء ونضع به السمن أو الزبدة ونخفق بالمضرب، ثم نضيف السكر الناعم ونخفقهم في اتجاه واحد. نضيف البيض، ثم الفانيليا ونخفق جيداً، ثم نضيف ثلث كمية جوز الهند والثلث الباقي يترك لتزين الوجه. نقلب الخليط في اتجاه واحد، ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن الخليط جيداً، ثم نضيف البيكنج بودر مع كمية من الدقيق ونعجن جيداً. تغطية الإناء ويوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة ترتاح حتى تتماسك جيداً ويصبح من السهل فردها. نخرجها من الثلاجة وناخذ نصف العجينة، ونرش رخامة المطبخ بالدقيق للفرد عليها، ويفضل أن تُغطّى العجينة بورق كيس من البلاستيك أثناء عملية فردها وذلك حتى لا تلتصق العجينة. ندهن وجه العجينة ببياض البيض، ثم نرش جوز الهند، والضغط عليها ضغطة خفيفة، ثم تقطيعها على شكل دوائر أو حسب الشكل المفضل لديك. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع القطع في صينية مدهونة بالزيت، وندخله الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي قليلاً. مكونات بسكويت جوز الهند والكرز 4 بياضات بيض كبيرة.

ثلث كوب من الجوز المحمص.

2 كوب ونصف من جوز الهند الناعم.

ربع كوب من الكرز المسكر مقطع.

ربع كوب من السكر الناعم.

ثلث كوب من الشوكولاتة المفرومة خشن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير لكي يتم تحضير بسكويت جوز الهند بالكرز يلزمك بعض الخطوات وهي كالتالي:- تحضير إناء عميق من الاستنلس ونضع به السكر، بياض البيض، الملح، الفانيليا والجوز، ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية. نقوم بوضع الإناء في حمام مائي ساخن ونضعه على نار متوسطة، وتحرك المكونات بشكل سريع لمدة تتراوح من 7 إلى 8 دقائق حتى يسخن الخليط، ثم نضيف الكرز إليه وترك المزيج حتى يبرد. نضيف الشوكولاتة والجوز ونقلب المكونات معاً. نقوم بتجهيز صواني ذات حواف قصيرة، وتغليفها بورق الزبدة. نضع البسكويت في الصواني المجهزة بعد تشكيلِه على شكل كرات، مع ترك مسافة بين كل كرة. نقوم بوضع رف الفرن الشبكي في وسط الفرن، ويوضع الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل البسكويت في فرن ساخن لمدة تتراوح من ربع ساعة حتى يصبح باللون الذهبي، ثم إخراجه من الفرن ووضعه على شبكة الفرن حتى يبرد، ثم تقديمه بالهنا والشفا. الوسوم

بسكويت جوز الهند بالفانيليا والكرز يعتبر من الحلويات الشهية والرائعة الذي يذوب في الفم والذي يتم تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد، وتقدم على وجبة الافطار مع الشاي او القهوة او اللبن، وهو من الحلويات الهشة التي يحبها الكبار والصغار، وتبح بعض الأمهات على أنواع متعددة ومختلفة من البسكويت لكي تسعد العائلة، بدل من شرائها بأسعار غالية من المخابز، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير بسكويت جوز الهند بالفانيليا والكرز. مكونات عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا مكونات عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا سوف نتعرف على مكونات عمل بسكويت جوز الهند بالفانيليا كالتالي:- كوب من الزبدة أو كوب إلا ربع من السمن.

كوب من السكر الناعم.

2 بيضة متوسطة الحجم.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت جوز الهند بالفانيليا وهي كالتالي:- تحضير إناء ونضع به السمن أو الزبدة ونخفق بالمضرب، ثم نضيف السكر الناعم ونخفقهم في اتجاه واحد. نضيف البيض، ثم الفانيليا ونخفق جيداً، ثم نضيف ثلث كمية جوز الهند والثلث الباقي يترك لتزين الوجه. نقلب الخليط في اتجاه واحد، ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن الخليط جيداً، ثم نضيف البيكنج بودر مع كمية من الدقيق ونعجن جيداً. تغطية الإناء ويوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة ترتاح حتى تتماسك جيداً ويصبح من السهل فردها. نخرجها من الثلاجة وناخذ نصف العجينة، ونرش رخامة المطبخ بالدقيق للفرد عليها، ويفضل أن تُغطّى العجينة بورق كيس من البلاستيك أثناء عملية فردها وذلك حتى لا تلتصق العجينة. ندهن وجه العجينة ببياض البيض، ثم نرش جوز الهند، والضغط عليها ضغطة خفيفة، ثم تقطيعها على شكل دوائر أو حسب الشكل المفضل لديك. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع القطع في صينية مدهونة بالزيت، وندخله الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي قليلاً. مكونات بسكويت جوز الهند والكرز 4 بياضات بيض كبيرة.

ثلث كوب من الجوز المحمص.

2 كوب ونصف من جوز الهند الناعم.

ربع كوب من الكرز المسكر مقطع.

ربع كوب من السكر الناعم.

ثلث كوب من الشوكولاتة المفرومة خشن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير لكي يتم تحضير بسكويت جوز الهند بالكرز يلزمك بعض الخطوات وهي كالتالي:- تحضير إناء عميق من الاستنلس ونضع به السكر، بياض البيض، الملح، الفانيليا والجوز، ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية. نقوم بوضع الإناء في حمام مائي ساخن ونضعه على نار متوسطة، وتحرك المكونات بشكل سريع لمدة تتراوح من 7 إلى 8 دقائق حتى يسخن الخليط، ثم نضيف الكرز إليه وترك المزيج حتى يبرد. نضيف الشوكولاتة والجوز ونقلب المكونات معاً. نقوم بتجهيز صواني ذات حواف قصيرة، وتغليفها بورق الزبدة. نضع البسكويت في الصواني المجهزة بعد تشكيلِه على شكل كرات، مع ترك مسافة بين كل كرة. نقوم بوضع رف الفرن الشبكي في وسط الفرن، ويوضع الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل البسكويت في فرن ساخن لمدة تتراوح من ربع ساعة حتى يصبح باللون الذهبي، ثم إخراجه من الفرن ووضعه على شبكة الفرن حتى يبرد، ثم تقديمه بالهنا والشفا.

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