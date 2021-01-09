فوائد ماسك الفحم للبشرة وطريقة عمله في المنزل للحصول علي نتائج مذهلة

يبحث الكثيرين عن الاهتمام والعناية بالبشرة فيدفعون الكثير من المبالغ في منتجات السكين كير skin care فسنتحدث عن فوائد ماسك الفحم للبشرة، الذي يمكنك فعله في المنزل حيث اكتشف مؤخرا أن ماسك الفحم من اكثر المنتجات الفعالة في الاهتمام بالبشرة وجميع أنواع البشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة المختلطة حيث انه فعال في تنظيف البشرة وأزاله الرؤوس السوداء وعلاج حب الشباب والصفح الجلدي وأيضاً علاج الحساسية الناتجة عن استخدام جهاز الشمع لإزالة الشعر ومفيد في علاج المسام الواسعة للبشرة.

فوائد ماسك الفحم للبشرة

من المعروف أن الفحم النباتي يحتوي علي نسبة كبيرة من الكربون النشط وهذا يعمل لامتصاص السموم من مسام البشرة ويقوم بتنظيف البشرة جيداً وعلاج المسام الواسعة وحب الشباب ويعمل علي عدم ظهور البثور مرة ثانية وطريقة استخدام ماسك الفحم هي :

طحن أقراص الفحم.

إضافة عدد اثنين ملعقة من جل الصبار.

نقوم بفرد الخليط علي البشرة وتركه لمدة معينه تقاس المدة بجفاف الخليط علي البشرة.

تغسل البشرة بالماء الدافئ.

طريقة علاج الطفح الجلدي بأقراص الفحم

من المعروف أن استخدام الفحم يساعد علي علاج الطفح الجلدي والتخلص من لسعة الحشرات ويتم ذلك بواسطة خلط نصف ملعقة من زيت جوز الهند مع قرص فحم واحد ويتم وضع التركيبة علي المنطقة التي بها الصفح الجلدي لمدة ثلاثون دقيقة حتى يحدث فارق ويتحسن حالة الجلد.

طريقة استخدام الفحم لتنقية البشرة

نظراً لتشابه الفحم مع الإسفنج فبتالي يعمل علي امتصاص السموم والميكروبات والتي من شأنها أن تكون سبب لمشاكل البشرة.

طريقة التخلص من مسام الجلد الواسعة باستخدام الفحم

يساعد الفحم بشكل كبير جدا في التخلص من مسام الجلد الواسعة وتتلخص الطريقة في صناعة الماسك سميك بخليط من الحليب مع مسحوق الفحم النشط وبعد ذلك يتم وضع الخليط علي البشرة في شكل طبقات دقيقة ثم بعد ذلك يتم تقشيرها بلطف ولين.

يتم التخلص من الندوب ومن آثار الجروح والحبوب التي تترك آثار علي البشرة ويصعب أزالتها وطريقة عمل ماسك الفحم للتخلص من الندوب المكونات:

2 معلقة من الفحم المطحون أو مسحوق الفحم.

بإضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ويتم وضع الخليط علي الندبات والحبوب والجروح ثم يتم تقشير الماسك بعد أن يجف تماماً.

استخدام ماسك الفحم في التخلص من الندوبفوائد ماسك الفحم في تلميع البشرة ونضارتها

يستخدم ماسك الفحم لزيادة نضارة البشرة وتلمعيها وتتم تلك الطريقة بخلط السكر والفحم الأسود عن طريق صناعة قناع خليط الفحم النشط الذي يعمل علي ترطيب وشد الجلد ويصنع طبقة خارجية تحافظ علي نضارة البشرة من أي تأثيرات خارجية.