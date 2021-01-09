خلطة البنجر العجيبة لتوريد الخدود بمفعول سحري وجذاب في المنزل

تعد خلطة البنجر العجيبة ، من الوصفات الطبيعية التي تساعد على توريد الخدود، لأن الخدود الجميلة هي رمز الأنوثة والجمال في المرأة، فهي تعطي المرأة الثقة بنفسها وبشاشة وخجل في الوجه، فالكثير منهم يلجئون إلي مستحضرات التجميل والمكياج الذي تضر بالبشرة وتمنحها الشحوب والاصفرار فيما بعد، ولكن يوجد كثير من الوصفات الطبيعية مثل البنجر وغيره تساعد على احمرار الخدود وتوريدها واعطائها النعومة واللمعان الكامل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة البنجر العجيبة ومفعولها السحري على الخدود.

مكونات خلطة البنجر العجيبة

يحتوي على بعض المكونات التي تساعد على احمرار الخدود وتجميلها وهى كما يلي:-

ثمرة من البنجر مقطعة إلى شرائح. ملعقة من الفازلين. ماء ورد

طريقة التحضير

يتم تحضير خلطة البنجر العجيبة بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار شرائح البنجر وملعقة الفازلين ونقوم بغسل الوجه بالماء.

ثم نقوم بوضع شرائح البنجر في الفازلين ووضعها على الخدود لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ربع ساعة نغمس قطنة في ماء الورد ونمررها على الوجه بحركة دائرية.

سوف تلاحظي توريد خدودك في أسرع وقت.

نكرر هذه الطريقة مرتين أو ثلاث في الاسبوع حتى نحصل على خدود وردية جميلة مشرقة.

طريقة عمل خلطة دم العزال بالفازلين

يتميز دم الغزال بلونه الجميل الذي يعمل على توريد الخدود بطريقة سحرية وهى كما يلي:-

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من دم الغزال وملعقة من الفازلين الطبي ونخلطهم مع بعض حتى يدخل الخليط في بعضه ويتجانس. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نضع قليل من الخليط على الخدين وندلك بحركة دائرية حتى يصبح الخد لونه وردي لامع. نقوم بتكرر الطريقة كل يوم حتى نحصل على خدود جذابة.

نصائح لتوريد الخدود

يوجد بعض النصائح الهامة عند توريد الخدود يجب اتباعها وهى كما يلي:-