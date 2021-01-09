عجينة واحده سحرية /طرية وقطنية/لجميع انواع الفطائر والمخبوزات هشه وخفيفه وقطنيه

طريقة عمل عجينة لكل أنواع المعجنات تعتبر المعجنات من الأكلات الأساسية في كل بيت، حيث يمكن تناولها بدلاً من وجبة الإفطار أو كوجبة إضافية بين الوجبات الرئيسية، وهي من الوجبات المميزة لأنها تعطي من يتناولها إحساس بالشبع، ولذلك فتبحث جميع الأمهات عن طريقة سهلة لعمل عجينة تصلح لكل أنواع المعجنات، بدلاً من شرائها من الخارج، كما يمكن تناولها في المدرسة بدلاً من السندوتشات، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل عجينة لعمل كل أنواع المعجنات.

طريقة عمل عجينة لكل أنواع المعجنات:-

مقادير العجينة:-

خمس أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث أكواب من المياه الدافئة.

ثلاث بيضات.

خمس ملاعق كبيرة من اللبن الجاف.

ملعقة ونصف من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب وربع من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

طريقة تحضير العجينة:-

في البداية نحضر نصف كوب من المياه الدافئة ونضيف له ملعقة ونصف من الخميرة الجافة ونقلب جيدًا، ثم نترك الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها.

ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع فيه الدقيق ونضيف له اللبن الجاف والفانيليا ورشة الملح والسكر ونخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدًا.

نقوم بإضافة البيض والزيت بالإضافة خليط الخميرة إلى المكونات الموجودة داخل العجان الكهربائي ونخلط قليلاً، ثم نبدأ في إضافة المياه الدافئة شيئاً فشيء أثناء تشغيل العجان الكهربائي على أقل سرعة حتى نحصل على عجينة متماسكة ولكن طرية ولينة ولا تلتصق باليد.

ثم نقوم بزيادة سرعة العجان ونستمر في الخلط لمدة لا تقل عن خمس دقائق متواصلة.

ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف إلى أن تختمر جيدًا وتكون صالحة للاستخدام والتشكيل.

تصلح هذه العجينة لعمل أنواع متعددة من المعجنات مثل البيتزا وفطيرة الدجاج والدونات.