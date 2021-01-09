فوائد الجرجير للشعر و أهم الماسكات المستخدمة منه للعناية بالشعر

تعد فوائد الجرجير كثيرة ومتنوعة فهو غذاء الشعر، سواء تم استخدامه كعمل ماسكات أو تم تناوله مع الطعام، لذلك تبحث كثير من النساء عن أهم فوائده نظراً لما يتعرض له الشعر من تقصف وتلف وتساقط بسبب العوامل الخارجية التي تؤثر عليه مثل الغبار والتعرض لأشعة الشمس وغيرها، ويعد هو الحل الأمثل للقضاء على جميع مشاكل الشعر، لما يحتوي عليه من مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامن C,K,A التي تساعد على نعومة الشعر وتزيد من كثافته وتجعله أكثر قوة، كما أنه يستخدم في عمل كثير من مستحضرات التجميل للعناية بالشعر ويستخدم أيضاً لعمل الصابون منه مثل صابونة الجرجير التي لها فوائد عديدة للشعر، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم فوائد الجرجير للشعر وأهم الماسكات المستخدمة منه للعناية بالشعر.

فوائد الجرجير للشعر

فوائد الجرجير للشعر كثير ومتنوعة وتزيد من قوة الشعر وحمايته وهي كما يلي:ـ

يساعد في ترطيب فروة الرأس بشكل كبير، وذلك لاحتوائه على الكبريت والزنك. يمنع من تساقط الشعر، وذلك لاحتوائه معادن وفيتامينات تقوي الشعر من الجزور حتي الأطراف. يعمل علي زيادة كثافة الشعر ومنحه قوة ولمعاناً. يساعد في علاج الالتهابات البكتيرية التي تصيب فروة الرأس وتتسبب في ظهور القشرة.

أهم الماسكات المستخدمة منه للشعر

يتم تحضير ماسكات عديدة من الجرجير للعناية بالشعر منها ما يلي:ـ

ماسك عصير الجرجير، ويتم تحضيره باستخدام حزمة من أوراقه مع كوب من الماء ويتم خلطهم جيداً، ثم يتم تطبيق الماسك على الشعر وتدليك فروة الرأس به، بعد ذلك يتم تغطية الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالماء الفاتر، يكرر استخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك الجرجير وزيت الزيت، ويتم استخدامه بخلط نصف حزمة منه في الخلاط الكهربائي مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وعصير نصف ليمونة وملعقة من ماء الورد ويتم خلطهم جيداً، ثم يطبق الماسك على الشعر ويتم تغطيته ثم غسله بالماء الفاتر، يكرر استخدام الماسك أسبوعياً.

ماسك الجرجير والزبادي، يتم خلط حزمة منه مع علبة زبادي وملعقة من زيت الخروع في الخلاط يتم الخلط حتي يصبح الخليط ناعم جداً، بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر ثم تغطيته باستخدام منشفة أو كيس من النايلون، ويترك لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالماء، يمكن وضع الماسك في الحالات الثلاث قبل النوم وتركه طوال الليل ثم غسله في الصباح.

طريقة عمل ماسك زيت الجرجير للشعر

يتكون الماسك من ملعقتين من زيت الجرجير مع ملعقتين من زيت الخروع وملعقة من العسل، ويتم خلطهم جيداً، بعد ذلك يتم تطبيق الماسك على الشعر ويتم تدليك فروة الرأس جيداً، ثم يترك لمدة ساعة أو أكثر ثم يتم شطفه بالماء، يكرر استخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.