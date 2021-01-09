طريقة عمل كرات البامية المقلية بصوص الباربكيو

تحضير كرات البامية المقلية بصوص الباربيكيو ، تعد الخضروات من الأغذية الهامة للجسم والتي تتميز بأنها تحتوي على العديد من الفوائد التي تغذي الجسم مثل الفيتامينات والمعادن وغيرها، ومن أهم هذه الخضروات هي البامية، تتميز البامية بأنها يمكن أن يتم عملها بعدة طرق، فيمكن عملها في صينية في الفرن ويمكن أن يتم عملها مع اللحم ويمكن أن يتم قليها بصوص الباربكيو.

مقادير عمل كرات البامية المقلية بصوص الباربكيو

تعد البامية من الخضروات ذات المكون صعب الطلب ولكن تعتبر من المقبلات الأمريكية الكلاسيكية، تندمج البامية الطازجة مع قرمشة دقيق الذرة مما يقوم بخلق إضافة لذيذة في وجبات العشاء، مقادير عمل وصفة البامية المقلية بالباربيكيو كما يلي:

واحد جرام فلفل أسود مسحوق.

ثلاثة جرام بودرة فلفل شيبوتلي.

15 مل من الماء الفاتر.

مقدار 130 جرام دقيق لجميع الاستعمالات.

مقدار 120 جرام دقيق ذرة.

مقدار 6 جرام بيكنج بودر.

مقدار 5 جرام من مسحوق الثوم.

مقدار 30 جرام سكر أبيض.

مقدار 120 جرام حليب كامل الدسم.

مقدار 5 مل من الخل الأبيض.

بيضتان مخفوقتان.

مقدار 120 جرام بامية طازجة منظفة ومقطعة إلى شرائح.

مقدار 40 جرام زبدة تكون غير مملحة والحرارة الغرفة.

مقدار 25 جرام بصل يكون مفروم فرم ناعم.

مقادير وصفة صوص الباربيكيومقادير كرات البامية المقلية

خطوات تحضير وصفة البامية المقلية بصوص الباربكيو تحضير غموس الباربكيو المدخن

نقوم بإحضار جميع مكونات الباربكيو المدخن بالمايونيز ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

في البداية نقوم بتسخين المقلاة الكهربائية على درجة حرارة عالية تكون 180 درجة مئوية.

نحضر وعاء يكون متوسط الحجم ونضع به الدقيق ودقيق الذرة والثوم البودرة والبيكنج بودر.

نحضر وعاء آخر نضع به الخل الأبيض والحليب ونضع اللبن عليهم.

نقوم بإضافة البامية إلى باقي المكونات ونستمر في مزج جميع المكونات.

نقوم بغمس كرات البامية في الخليط ونضعه في الزيت حتى يحمر وجهه.

تحضير كرات البامية المقلية