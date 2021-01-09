اقوى كريم لتفتيح العانه وتحت الابط دهنه واحده منه سيزول سواد السنين حتى لو سودة زى الفحم

تعتبر البشرة الصافية البيضاء حلم كل فتاة وخاصة المقبلة على الزواج، ولذلك تحاول كل فتاة الوصول إلى حل للقضاء على المناطق السمراء في الجسم، ومن أشهر الأسباب التي تسبب اسمرار الجلد والبشرة في المناطق الحساسة، هو استخدام الشفرة لإزالة الشعر، أو الإفراط في استخدام المستحضرات المعطرة أو مستحضرات الترطيب، أو الإهمال وترك الشعر بدون إزالة وعدم تهوية هذه الأماكن، تابعي معنا وسوف تجدين أنجح وصفات تفتيح المناطق الحساسة.

كريم الخيار لتفتيح المنطقة الحساسة:-

مكونات الكريم:-

ثمرة متوسطة الحجم من الخيار.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

في البداية نقوم بغسل الخيار وإزالة الطبقة الخارجية باستخدام مقشرة الخضروات، ثم نضع الخيار في الخلاط الكهربائي ونضيف له عصير الليمون.

نخلط الخيار مع الليمون بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم نضع هذا الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

ثم نقوم بتمرير مكعب من الثلج على البشرة حتى يذوب المكعب تمامًا.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة كل أسبوع حتى نحصل على تبييض فورى للجسم و نتيجة فعالة.

كريم الطماطم والبطاطس لتفتيح المنطقة الحساسة:-

مكونات الكريم:-

ثمرة من البطاطس.

ثمرة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

في البداية نعصر ثمرة الطماطم في الخلاط الكهربائي، ثم نحضر وعاء ونبشر فيه البطاطس ونضيف إليها عصير الطماطم.

ثم نقوم بإضافة عسل النحل إلى الخليط ونخلط كل المكونات بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم ندهن هذا الكريم على الأماكن الحساسة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل المكان المصاب بالماء الفاتر.

نقوم بتطبيق هذا الكريم على الأماكن الحساسة مرتين في الأسبوع إلى أن نلاحظ نتيجة فعالة.