أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات موجودة في كل منزل

كيراتين طبيعي لفرد الشعر، من أهم الأمور التي تظهر جمال المرأة هو الشعر، فلذلك تسعي كل فتاة وسيدة للحصول على شعر صحي، يتميز بنعومته فيبحثوا عن المواد الطبيعية الغير ضارة، التي تساعد في فرد الشعر دون حدوث أضرار، لأن هناك الكثير من أنواع الكيراتين المنتشرة ولكن تحتوي على مواد كيميائية تسبب في تلف الشعر.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر موجود بكل منزل

كيراتين للشعر بالبيض

المكونات

بيضة.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الخروع.

5 قطرات من زيت اللافندر وزيت الياسمين.

طريقة التحضير

قومي بخفق البيضة جيداً، ثم قومي بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللافندر وزيت الياسمين، وقومي بمزج المكونات مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور وحتي الأطراف، قومي بتمشيط رأسك وربطة وتغطيته بغطاء الشعر أو فوطة دافئة، قومي بترك الخليط على شعرك لمدة ساعة، قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم الخالي من الكبريت.

كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والمجعد ليصبح مثل الحرير

قناع الحليب مع العسل

المكونات

ربع كوب من الحليب.

ملعقتين من العسل

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض، للحصول على خليط متجانس، قومي بتوزيع الخليط بشكل جيد على شعرك بالكامل، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين، قومي بغسله بالماء البارد، كرري هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالموز

ماسك الموز والعسل وزيت الزيتون للشعر

المكونات

حبتان موز ناضج.

نصف كوب من العسل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

قبعة الاستحمام.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع حبه الموز وهرسها جيداً، ثم قومي بإضافة باقي المكونات مع الخلط الجيد لها، قومي بتقسيم شعرك إلي أقسام، وقومي بتوزيع الخليط من الجذور وحتي الأطراف، قم بتغطيه الشعر بقبعة الاستحمام وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك.

الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر من أول استعمال

صفار البيض والزبادي

المكونات

صفار بيضة.

6 ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً، قومي بتوزيع الخليط على الشعر والتركيز على الأطراف، قومي بتغطية الشعر للحرارة حتي يتم امتصاص البروتينات بسهولة، أتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء.