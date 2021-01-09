أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد و الخشن بمكون واحد للكبار والصغار ساتجعل شعرك ناعم جدا مثل الحرير

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر يعد الشعر الناعم المفرود من الأمور التي تفكر بها كل فتاة وتسعى لتحقيقها، ولذلك تلجأ كل فتاة إلى فرد الشعر كل يوم باستخدام مكواة الشعر الكهربائية، ولكن قد تؤثر الحرارة على الشعر بشكل سلبي، حيث تؤدي إلى تقصف الشعر وانقسام الشعيرات، أو يحاولن تجربة فرد الشعر من خلال الاستعانة بمستحضرات فرد الشعر التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ، ولذلك نطرح لكم في هذا المقال طرق طبيعية لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم وأملس.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر:-

مكونات الوصفة:-

نصف فنجان من لبن جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به المكونين ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نغطي الخليط الناتج جيدًا ونضعه داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن عشر ساعات.

ثم نقوم باستخدام هذا الخليط من خلال وضعه على الشعر ابتداءً من منبت الشعر وصولاً إلى الأطراف.

ثم نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع وسوف نحصل على شعر مفرود وناعم.

تساعد هذه الطريقة على ترطيب الشعر وزيادة ليونته بالإضافة إلى فرده.

اللبن والعسل لعمل كيراتين طبيعي للشعر:-

مكونات الوصفة:-

نصف فنجان من اللبن كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

في وعاء بلاستيكي نضع المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه المعجون.

ثم نقوم بتطبيق الخليط على شعر جاف بحيث يتغلغل الخليط كل خصلات الشعر.

نتركه على الشعر حوالي ساعتين تقريبًا، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم نشطفه بالماء البارد.

نطبق هذه الوصفة مرة أسبوعياً وسوف نلاحظ الحصول على شعر أملس ومفرود.