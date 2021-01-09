اسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقه والنتيجة مدهشة

اسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقه هو الحلم الذي تبحث عنه كل فتاة في العالم لأن الشعر هو أساس جمال الفتاة كما يرى العديد من النساء، تبحث أغلب الفتيات عن وصفة تكثيف الشعر بسرعة فائقه دون الوعي عن سبب وقف نمو الشعر بالشكل الطبيعي، يجب مراعاة بعض التعليمات والنصائح والتوقف عن بعض العادات الخاطئة المستخدمة في حيتنا بشكل شبه يومي قبل بدء استخدام أفضل خلطة لتكثيف الشعر، للحصول على شعر صحي طويل وكثيف يجب معرفة أن العلاج يحتاج لبعض الوقت للحصول على أفضل ربما تصل لشهر أو شهرين عند بعض الأشخاص حسب حالة الضعف التي وصل إليها.

زيت الزيتون والعسل: ضعي معلقتين من زيت الزيتون وعسل النحل مع بياض بيضة كبيرة في إناء، قومي بخلط المكونات حتى تصبح بقوام لزج ثم يتم توزيعها على الشعر بشكل متساوي وتركه لمدة ساعة، قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو الطبي والماء الدافئ مع تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لمدة شهر. بذر الكتان: تعد وصفة بذر الكتان هي علاج الشعر الخفيف الذي تظهر نتيجته بشكل سريع ، قومي بخلط معلقتين من زيت بذر الكتان مع معلقتين من زيت اللوز وتدليك فروة الرأس من الجذور حتى نهاية الأطراف يومياً قبل النوم بساعة لمدة شهر متواصل. الموز: تعتبر وصفة الموز أفضل وصفة لتكثيف الشعر بسرعة لما تحتويه على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر، قومي بهرس حبة من الموز مع معلقة عسل نحل ومعلقتين من الحليب والتقليب جيدا، ضعي المكونات على شعرك بالكامل واتركيه لمده نصف ساعة، ثم أغسليه بالماء الدافئ جيداً ثم تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً لمدة شهرين متتاليين.

اسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقه

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ماء البصل لتكثيف الشعر

يمكنك استخدام ماء البصل لتكثيف الشعر حيث يحتوي على العديد من المواد المؤكسدة التي تساعد على زيادة أنتاج الشعر بشكل طبيعي من جديد، قومي بوضع بصلة كبيرة في الخلاط حتى تصبح قطع صغيرة ثم ضعي البصل المبشور في وعاء به ماء لمدة يومين، يتم تصفية الماء بشكل جيد للحصول على عصير البصل لتطويل الشعر، قومي بغسل شعرك بماء البصل مع تدليك فروة الرأس بشكل جيد وتركه لمده ساعة ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو، قومي بتكرار هذه الوصفة مرة من كل أسبوع قبل النوم للحصول على اسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقه.