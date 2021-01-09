لو عمرك 55 سنة ضعيها مرة على التجاعيد وستختفي فورا قنبلة فوية لتبييض و شد الوجه في 3 أيام

لو عمرك 55 سنة ضعيها مرة على التجاعيد و ستختفي فورا تحتاج السيدات بشكل دائم لاستخدام الأقنعة والوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه وتفتيح البشرة والتخلص من علامات التقدم بالعمر وتجاعيد الوجه، وكنها تبحث دائماً عن الوصفات المضمونة والمجربة، وبالأخص عن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة التي تعمل على ظهور البقع الداكنة بها واسمرار الوجه، بالإضافة إلى خفض معدل الكولاجين بالبشرة، كل ذلك يعجل من ظهور التجاعيد وترهلات البشرة، ولكن المكونات الطبيعية تساعد على شد الوجه وتفتيح البشرة، ونحن اليوم سوف نوفر لكم مكونات فعالة في شد الوجه والقضاء على التجاعيد بكل سهولة.

تساعد الوصفات الطبيعية في التخلص على اسمرار البشرة ومكافحة التجاعيد وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم:

نقوم بخلط نصف ملعقة من مسحوق الكركم ويضاف له ملعقة له ملعقة من زيت الزيتون ويتم تطبيقه على الوجه والرقبة للقيام بشد الوجه والرقبة، ويترك المزيج لمدة نصف ساعة ومن ثم تشطف البشرة بالماء الدافئ، مع الاستمرار على القيام بذلك سوف تحصلين على بشرة نقية لا يوجد بها شوائب ويكافح علامات التقدم بالعمر وتزيد من نضارة وحيوية البشرة.

قناع القهوة

تعمل القهوة على زيادة حيوية ونضارة الوجه وشد البشرة من خلال تقشيرها حيث أن الكافيين المتوفر بها يقضي بقايا الجلد الميد، مما يعمل على مكافحة التجاعيد بكل بساطة ويزيد من نضارة البشرة، نقوم بوضع زيت جوز الهند في قدر على النار حتى أن يدفئ، ومن ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، وتخلط المكونات مع ربع كوب من القهوة المطحونة مع ربع كوب من السكر، ويضاف له نصف ملعقة من مسحوق القرفة، ويضاف لها زيت جوز الهند وتخلط المكونات معاً ويطبق على الوجه ويعمل مساج بعمل حركات دائرية ويتم غسل الوجه بالماء الفاتر.