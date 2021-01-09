بسكوت العشر دقائق قد لاحظنا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ازدياد التساؤلات عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، وأصبحت من أكثرت عمليات البحث التي يسهدها جوجل، وبالأخص بعد أن فرض حظر التجوال في المنازل بسبب عدم تفشي فيرس كورونا المستجد، وأصبحنا لن نتمكن للذهاب خارج المنزل وشراء ما نكون بحاجة له من حلويات ومقبلات ومسليات، ونحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة حيث أنها من الوصفات الاقتصادية التي لا تحتاج مكونات كثيرة لإعدادها أو لبذل مجهود قاسي لتحضير العجين. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بسكوت العشر دقائق ب 3 مكونات فقط انجح طريقة لعمل البسكويت طعمه روعه !المكونات: كوب سكر بودرة.

5 كوب دقيق.

كوبان من الزيت النباتي. طريقة التحضير: نحضر إناء عميق ونضع به السكر البودرة المنخول والزيت، وتخلط المكونات معاً من خلال الاستعانة بالمضرب اليدوي حتى أن نحصل على خليط سلس وتتجانس المكونات معاً. من ثم نقوم بإضافة الدقيق حتى أن نجمع العجين وتكون ملساء وطرية بيدك ومن الممكن إضافة القليل من الدقيق حتى تحصلين على عجينة لينة لا تلتصق باليد، أما إذا كانت قاسية بيدك يعني أنها تحتاج لمزيد من الزيت. يتم تشكيل العجين بكل سهولة لكرات صغيرة وترص بصينية الفرن، وتدخل الصينية الفرن وتترك حتى تنضج لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة، ويقدم ساخن مع العصائر أو الحليب الدافئ. هذه الوصفة اقتصادية للغاية بإمكانك القيام بها دون أن تكلفك الكثير من المال ولا الوقت الكبير، كما أنها مناسبة للأطفال كوجبة للإفطار أو نوع من المقبلات بين الوجبات. الوسوم

بسكوت العشر دقائق قد لاحظنا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ازدياد التساؤلات عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، وأصبحت من أكثرت عمليات البحث التي يسهدها جوجل، وبالأخص بعد أن فرض حظر التجوال في المنازل بسبب عدم تفشي فيرس كورونا المستجد، وأصبحنا لن نتمكن للذهاب خارج المنزل وشراء ما نكون بحاجة له من حلويات ومقبلات ومسليات، ونحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة حيث أنها من الوصفات الاقتصادية التي لا تحتاج مكونات كثيرة لإعدادها أو لبذل مجهود قاسي لتحضير العجين. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بسكوت العشر دقائق ب 3 مكونات فقط انجح طريقة لعمل البسكويت طعمه روعه !المكونات: كوب سكر بودرة.

5 كوب دقيق.

كوبان من الزيت النباتي. طريقة التحضير: نحضر إناء عميق ونضع به السكر البودرة المنخول والزيت، وتخلط المكونات معاً من خلال الاستعانة بالمضرب اليدوي حتى أن نحصل على خليط سلس وتتجانس المكونات معاً. من ثم نقوم بإضافة الدقيق حتى أن نجمع العجين وتكون ملساء وطرية بيدك ومن الممكن إضافة القليل من الدقيق حتى تحصلين على عجينة لينة لا تلتصق باليد، أما إذا كانت قاسية بيدك يعني أنها تحتاج لمزيد من الزيت. يتم تشكيل العجين بكل سهولة لكرات صغيرة وترص بصينية الفرن، وتدخل الصينية الفرن وتترك حتى تنضج لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة، ويقدم ساخن مع العصائر أو الحليب الدافئ. هذه الوصفة اقتصادية للغاية بإمكانك القيام بها دون أن تكلفك الكثير من المال ولا الوقت الكبير، كما أنها مناسبة للأطفال كوجبة للإفطار أو نوع من المقبلات بين الوجبات.

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