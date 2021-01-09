كريم الكولاجين الخارق لشد وتفتيح الجسم والبشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا

كريم الكولاجين الخارق لشد وتفتيح الجسم والبشرة مشكله التجاعيد والانكماش التى تظهر فى الوجه من المشاكل الشائعة التى تزعج الأشخاص، يزداد ظهور التجاعيد على كبار السن وذلك لأن الكولاجين المتواجد فى جلد الوجه عباره عن بروتين طبيعي تقل نسبته بشكل طبيعي مع زياده الاعمار وهذه المشكلة تظهر فى شكل مبكر على الأشخاص نتيجة العديد من العوامل الخارجية التى تؤثر على البشرة منها اضطراب فى الدورة الشهرية والهرمونات الانثوية والتدخين والتعرض لأشعة الشمس الضارة فتابعوا معنا أفضل الطرق المستخدمة فى تعويض البشرة عن نسبة الكولاجين. كريم النشا واللبن ملعقتين طعام من البن المطحون.

ملعقتين طعام من النشا المستخلصة من الذرة.

إضافة اقراص فيتامين A

ماء الورد للعجن.

من الممكن الاستغناء عن ماء الورد واستخدام ماء البابونج. طريقه التحضير يتم خلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي. تغسل البشرة جيدا قبل استخدام الوصفة بالماء الدافئ. يدهن الخليط على مناطق التجاعيد فى البشرة وتركها حتى تجف تماما. غسل الوجه بالماء الفاتر. تكرار الوصفة ثلاثة مرات اسبوعيا للحصول على أفضل وأسرع النتائج. كريم الورد وبياض البيض فصل بياض بيضة واحده.

ماء مستخلص من الورد.

كبسولات فيتامين A طريقه الاستخدام يتم دهن المناطق المجعدة فى الوجه بطبقه من بياض البيض بواسطة قطعة قطن وتركها حتى تجف. يكرر وضع طبقة اخري من بياض البيض وتركها حتى تجف، ثم يتم وضع طبقه ثالثة اخري وتركها حتى تجف. يتم مسح البشرة بقطعه من الثلج. يتم مسح الوجه من اثار بياض البيض بمستخلص ماء الورد. يتم وضع محتوي كبسولات فيتامين A على الوجه وتركه حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء البارد.

الطرق الطبيعية المستخدمة لحل مشكله انكماش جلد الوجه وبصفة خاصة حول العينين عديدة لذا قد ذكرنا البعض منها حتى يتجنب الأشخاص استخدام الكريمات المصنعة من المواد الكيميائية التى تضر البشرة بعد فترة من الاستخدام. الوسوم

كريم الكولاجين الخارق لشد وتفتيح الجسم والبشرة مشكله التجاعيد والانكماش التى تظهر فى الوجه من المشاكل الشائعة التى تزعج الأشخاص، يزداد ظهور التجاعيد على كبار السن وذلك لأن الكولاجين المتواجد فى جلد الوجه عباره عن بروتين طبيعي تقل نسبته بشكل طبيعي مع زياده الاعمار وهذه المشكلة تظهر فى شكل مبكر على الأشخاص نتيجة العديد من العوامل الخارجية التى تؤثر على البشرة منها اضطراب فى الدورة الشهرية والهرمونات الانثوية والتدخين والتعرض لأشعة الشمس الضارة فتابعوا معنا أفضل الطرق المستخدمة فى تعويض البشرة عن نسبة الكولاجين. كريم النشا واللبن ملعقتين طعام من البن المطحون.

ملعقتين طعام من النشا المستخلصة من الذرة.

إضافة اقراص فيتامين A

ماء الورد للعجن.

من الممكن الاستغناء عن ماء الورد واستخدام ماء البابونج. طريقه التحضير يتم خلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي. تغسل البشرة جيدا قبل استخدام الوصفة بالماء الدافئ. يدهن الخليط على مناطق التجاعيد فى البشرة وتركها حتى تجف تماما. غسل الوجه بالماء الفاتر. تكرار الوصفة ثلاثة مرات اسبوعيا للحصول على أفضل وأسرع النتائج. كريم الورد وبياض البيض فصل بياض بيضة واحده.

ماء مستخلص من الورد.

كبسولات فيتامين A طريقه الاستخدام يتم دهن المناطق المجعدة فى الوجه بطبقه من بياض البيض بواسطة قطعة قطن وتركها حتى تجف. يكرر وضع طبقة اخري من بياض البيض وتركها حتى تجف، ثم يتم وضع طبقه ثالثة اخري وتركها حتى تجف. يتم مسح البشرة بقطعه من الثلج. يتم مسح الوجه من اثار بياض البيض بمستخلص ماء الورد. يتم وضع محتوي كبسولات فيتامين A على الوجه وتركه حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء البارد.

الطرق الطبيعية المستخدمة لحل مشكله انكماش جلد الوجه وبصفة خاصة حول العينين عديدة لذا قد ذكرنا البعض منها حتى يتجنب الأشخاص استخدام الكريمات المصنعة من المواد الكيميائية التى تضر البشرة بعد فترة من الاستخدام.

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