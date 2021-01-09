صبغ الشعر باللون البني الساحر في البيت أسرار وطرق بمكونات طبيعية والنتيجة سحرية لازم تجربيها

أسرار وطرق صبغ الشعر باللون البني الساحر في البيت مما لا شك فيه أن تغيير لون الشعر من الأشياء التي تلجأ إليها المرأة عند رغبتها في تغيير مظهرها الخارجي وكسر الروتين، ويعتبر صبغ الشعر باللون البني من الألوان الشهيرة التي تليق بجميع ألوان البشرة، ونظرًا لأن معظم السيدات لا تفضل استخدام الصبغات الكيميائية لصبغ الشعر بسبب احتوائها على مواد كيميائية تضر بالشعر وتؤدي إلى تقصفه وتساقطه بغزارة، فلذلك تبحث عن طرق ووصفات طبيعية من المنزل تعطي لها نفس النتيجة ولكن بطريقة آمنة.

نصف كوب من نبات القراص.

نصف كوب من أوراق إكليل الجبل.

ثلاث أكواب من الماء.

في البداية نحضر وعاء ونضع به الماء، ثم نضيف إليه بقية المكونات ونترك الوعاء حوالي ساعة ونصف تقريبًا. ثم نضع الوعاء على النار حتى يغلي الماء جيدًا، ثم نخفف النار ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نقوم بتصفية الأعشاب من الماء بشكل جيد من خلال الاستعانة بفوطة مطبخ نظيفة من القطن. نقوم بوضع هذا الخليط في زجاجة رش ونضع الزجاجة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويمكن الاحتفاظ به لوقت أكبر دون قلق. ثم نقوم برش الشعر باستخدام هذا الخليط قبل موعد الاستحمام بحوالي ساعة ونصف تقريبًا. ثم نغسل الشعر بالماء البارد وبدون استخدام الشامبو نهائياً. نقوم بتكرار هذه الوصفة يومياً إلى أن نحصل على درجة اللون البني التي نرغب بها، وسوف نلاحظ فرقًا واضحًا خلال فترة قصيرة.

إكليل الجبل ونبات القراص لصبغ الشعر باللون البني:-طريقة تحضير وتطبيق الصبغة:-

ملحوظة هامة:-

بالإضافة إلى قدرة هذه الوصفة على تحويل الشعر للون بني جذاب، فإن استخدامها يؤدي إلى التخلص من القشرة الموجودة في الشعر وتقضي على الحكة المصاحبة لها، كما أنها تسهم في نمو الشعر بشكل أسرع.