البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة مثل الجاهزة بكل اسراها وطرق تحضيرها

البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة لكل عشاق الحلويات الشرقية فلن نجد شخص واحد لا يعشق تناول البسبوسة حيث أنها من الأطباق الرئيسية لكل مناسبة واحتفال، وتحتل مكانة كبيرة بين أطباق الحلويات الشرقية المتنوعة، وتكون طبق أساسي في الكثير من المناسبات والاحتفالات المتنوعة منها الأفراح وأعياد الميلاد، لذا نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة وبطعم ولا أروع.البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة
تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة في المنزل مثل الجاهزة:
المكونات:
- كوبان من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.
- كوب واحد من جوز الهند المبشور ناعم.
- نصف كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.
- عبوة قشطة
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- ثلث كوب من اللوز أو النوع المفضل من المكسرات.
- شربات الحلويات:
- كوبان من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من ماء الورد.
- القليل من عصير الليمون.
- نبدأ بتحضير أفضل طريقة لعمل البسبوسة في البداية نقوم بتسخين الفرن ونحضر صينية وتدهن بالقليل من الزبدة أو السمن على حسب الرغبة وتترك جانباً.
- في إناء آخر عميق نقوم بوضع السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر والسكر والزبدة بإناء كبير، ونقوم بدمج المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً.
- نقوم الآن بإضافة الزبادي مع الاستمرار بالعجن بواسطة اليد، ونحصل على خليط سميك، نضع نصفه بالصينية مع الضغط عليها حتى نصل للسمك المطلوب ويفرد عليه القشطة ويوضع فوقه طبقة أخرى من السميد مع الضغط، نقوم بتقطيع البسبوسة مربعات.
- نقوم بوضع حبات اللوز على البسبوسة بكل مربع.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن وتترك حتى تمام النضج لمدة نصف ساعة حتى أن يصبح لونها ذهبي ترفع من على النار.
- ونقوم بتحضير الشربات من خلال وضع كافة المكونات معاً ويوضع على النار ويترك لمدة 10 دقائق حتى يغلي ويسكب على البسبوسة على أن يكون بارد والبسبوسة ساخنة أو العكس.
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البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة لكل عشاق الحلويات الشرقية فلن نجد شخص واحد لا يعشق تناول البسبوسة حيث أنها من الأطباق الرئيسية لكل مناسبة واحتفال، وتحتل مكانة كبيرة بين أطباق الحلويات الشرقية المتنوعة، وتكون طبق أساسي في الكثير من المناسبات والاحتفالات المتنوعة منها الأفراح وأعياد الميلاد، لذا نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة وبطعم ولا أروع.البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة
تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة في المنزل مثل الجاهزة:
المكونات:
- كوبان من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.
- كوب واحد من جوز الهند المبشور ناعم.
- نصف كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.
- عبوة قشطة
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- ثلث كوب من اللوز أو النوع المفضل من المكسرات.
- شربات الحلويات:
- كوبان من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من ماء الورد.
- القليل من عصير الليمون.
- نبدأ بتحضير أفضل طريقة لعمل البسبوسة في البداية نقوم بتسخين الفرن ونحضر صينية وتدهن بالقليل من الزبدة أو السمن على حسب الرغبة وتترك جانباً.
- في إناء آخر عميق نقوم بوضع السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر والسكر والزبدة بإناء كبير، ونقوم بدمج المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً.
- نقوم الآن بإضافة الزبادي مع الاستمرار بالعجن بواسطة اليد، ونحصل على خليط سميك، نضع نصفه بالصينية مع الضغط عليها حتى نصل للسمك المطلوب ويفرد عليه القشطة ويوضع فوقه طبقة أخرى من السميد مع الضغط، نقوم بتقطيع البسبوسة مربعات.
- نقوم بوضع حبات اللوز على البسبوسة بكل مربع.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن وتترك حتى تمام النضج لمدة نصف ساعة حتى أن يصبح لونها ذهبي ترفع من على النار.
- ونقوم بتحضير الشربات من خلال وضع كافة المكونات معاً ويوضع على النار ويترك لمدة 10 دقائق حتى يغلي ويسكب على البسبوسة على أن يكون بارد والبسبوسة ساخنة أو العكس.
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