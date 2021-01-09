البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة مثل الجاهزة بكل اسراها وطرق تحضيرها

البسبوسة الفاخرة بالقشطة أسهل وأنجح طريقة بسبوسة لكل عشاق الحلويات الشرقية فلن نجد شخص واحد لا يعشق تناول البسبوسة حيث أنها من الأطباق الرئيسية لكل مناسبة واحتفال، وتحتل مكانة كبيرة بين أطباق الحلويات الشرقية المتنوعة، وتكون طبق أساسي في الكثير من المناسبات والاحتفالات المتنوعة منها الأفراح وأعياد الميلاد، لذا نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة وبطعم ولا أروع.

تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة في المنزل مثل الجاهزة:

المكونات:

كوبان من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.

كوب واحد من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

عبوة قشطة

ثلث كوب من السكر.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

ثلث كوب من اللوز أو النوع المفضل من المكسرات.

شربات الحلويات:

كوبان من السكر.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

القليل من عصير الليمون.