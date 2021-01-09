وصفة بدون غسل,وبدون زيوت للقضاء على شيب الشعر,والصلع,يطول الشعر بجنون,يوقف التساقط في الحين

الحناء للتخلص من شيب الشعر يعتبر الشيب وظهور الشعر الأبيض من أكثر الأمور التي تدفع الشخص للقلق والتوتر، وهو من الظواهر المنتشرة لدى الكثير من الأشخاص، فعند بداية حدوث أي تغير على الإنسان، فيبدأ الشعر الأبيض في الظهور، ولهذا السبب لا يمكننا تحديد الوقت الذي يظهر فيه شعر أبيض، حيث أن ظهوره مرتبط بالعديد من العوامل، فمن الممكن أن يظهر تدريجياً خلال شهور أو سنوات، وذلك بسبب انخفاض نسبة مادة الميلانين، مما يؤدي إلى تحول الشعر من لونه الأصلي إلى الأبيض.

الحناء للتخلص من شيب الشعر:-

مكونات الوصفة:-

ملعقتين كبيرتين من أوراق الكركديه.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

أربع ملاعق كبيرة من الحناء

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به أوراق الكركديه وكوبين من الماء ونضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي، ثم نخفف النار ونترك الكركديه على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونضع الحناء في وعاء ونضيف لها زيت الزيتون وماء الكركديه شيئاً فشيء إلى أن نحصل على خليط متجانس.

نضع خليط الحناء والكركديه على شعر جاف، ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الشهر وسنلاحظ اختفاء الشيب نهائياً.

الشاي الأسود للتخلص من شيب الشعر:-

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

لتر من الماء.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به الماء والشاي ونضع الوعاء على النار حتى يغلي تمامًا.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيف له الملح ونقلب قليلاً إلى أن يذوب الملح تمامًا.

نترك الشاي جانبًا حتى يبرد بشكل تام ثم نغسل الشعر باستخدام هذا الخليط ونتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعرخلطه رهيبه للتخلص من الشيب نهائيا.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.