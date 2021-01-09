دهنة واحدة منه كريم قنبلة في التبييض وشد البشرة والجسم ستحسدك صديقاتك علي  بياض ونعومة وجمال بشرتك 

دهنة واحدة منه كريم قنبلة في التبييض وشد البشرة تبحث السيدات عن العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها استعادة الكولاجين الذي يفقده البشرة، حيث أنه يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويساهم درجة كبير في تجديد خلايا البشرة، ويعمل على تفتيح البشرة بعمق عند إضافة فيتامين سي له يحفز من فعاليته والتخلص من كافة العيوب التي تواجه البشرة، وهو عنصر متوفر في الكثير من مستحضرات التجميل والمنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، ولا يفضل الكثير تطبيقه هذه المنتجات على البشرة ونفضل دائماً المكونات الطبيعية، ونحن اليوم جمعنا لكي الكولاجين مع فيتامين سي في كريم واحد من صنع يديك تعرفي عليه الآن.

طريقة صنع كريم الكولاجين الطبيعي للوجه

كريم زبدة الشيا

في إناء عميق نقوم بخلط اربع ملاعق من زبدة الشيا، مع ملعقة واحدة من زيت اللوز وكبسولتان من فيتامين أي، ويضاف لهم ثلاث ملاعق من عصير الليمون، تخلط المكونات بشكل جيد حتى أن تحصلين على قوام كريمي أبيض سميك، ويتم تطبيقه على بشرة جافة ونظيفة، مع مراعاة القيام بتدليك الوجه بالكريم بشكل يومي ومن الأفضل قبل الذهاب للنوم بشكل يومي وتدلك به البشرة حتى تمتصه.

لبان الدكر

نقوم بنقع لبان الدكر في كمية من ماء الورد لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يضاف لها كبسولتان من فيتامين أي، وكوب من زيت جوز الهند البكر، وملعقة من زيت جنين القمح، وملعقة أخرى من زيت اللوز، وتخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس سوياً، وتوضع على المناطق الداكنة بالبشرة، ويتم تطبيق الكريم بشكل يومي قبل الذهاب للنوم ويتم غسلها لمدة لا تقل عن أسبوع، حتى أن تحصلين على أفضل النتائج وتقومين بشد البشرة في أسبوع واحد.