أحلي طريقة لعمل قراقيش بالعجوة طعمه روعه بأقل مكونات وأسهل طريقة ناجحة

أحلي طريقة لعمل قراقيش بالعجوة طعمه روعه تصبح وجبة الفطور مميزة وشهية عند تقديم أكلة مختلفة وجديدة، وتعد قراقيش العجوة من المعجنات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وفي الغالب تقدم إلى جانب كوب شاي أو شاي باللبن، وهي من المخبوزات سهلة وسريعة التحضير، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة سريعة لعمل قراقيش بالعجوة لذيذة وشهية جدًا. طريقة عمل قراقيش بالعجوة:- المقادير:- كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين خميرة جافة.

ملعقتين صغيرتين من بكينج البودر.

ربع كيلو زبدة.

ربع كيلو زيت ذرة.

كوب ونصف سمسم.

نصف ملعقة كبيرة شمر.

ملعقتين صغيرتين سكر ناعم.

نصف ملعقة كبيرة ملح ناعم.

مياه دافئة للعجن.

مقادير الحشوة:-

نصف كيلو عجوة مطحونة.

كوب إلا ربع سمنة بلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم.

نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف له بكينج البودر والملح والشمر ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نقوم بعمل حفرة وسط الدقيق ونضع بها السمسم، ثم نقوم بتسخين السمنة والزيت ونضعهما فوق السمسم. ثم نقلب هذا الخليط باستخدام ملعقة، ثم نخلط الخميرة الجافة مع السكر داخل نصف كوب من المياه الدافئة ونترك هذا الخليط لمدة 5 دقائق إلى أن تتفاعل الخميرة وتتخمر. ثم نعجن الدقيق بالسمنة باستخدام الملعقة إلى أن يبرد، ثم نبدأ في فركه باستخدام اليدين بشكل جيد إلى أن يتشرب الخليط السمنة والزيت. ثم قومي بإضافة خليط الخميرة إلى هذه العجينة، واستمري في العجن جيدًا، ثم قومي بإضافة المياه شيئاً فشيء إلى أن نحصل على عجينة لا تلتصق باليد. ثم نترك العجينة ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وخلال هذا الوقت يمكن تحضير الحشوة. لتحضير الحشوة نخلط العجوة بالسمنة والسمسم، ثم نأخذ قطعة من هذه العجينة ونشكلها على هيئة كرة. ثم نفردها على هيئة مستطيل، ونضع قطعة من الحشوة داخل العجينة ونلف العجينة حتى تغطي العجوة تمامًا. ثم نقطعها باستخدام السكينة إلى قطع مستطيلة الشكل، ونكرر هذه الطريقة حتى تنتهي كل العجينة. ثم نقوم بوضع كل القطع المحشوة داخل صينية فرن ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين. ثم نضع الصينية في الفرن بحرارة 200 درجة مئوية إلى أن تنضج تمامًا ويصبح وجهها أحمر. طريقة عمل قراقيش بالعجوة:-طريقة التحضير:- الوسوم

أحلي طريقة لعمل قراقيش بالعجوة طعمه روعه تصبح وجبة الفطور مميزة وشهية عند تقديم أكلة مختلفة وجديدة، وتعد قراقيش العجوة من المعجنات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وفي الغالب تقدم إلى جانب كوب شاي أو شاي باللبن، وهي من المخبوزات سهلة وسريعة التحضير، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة سريعة لعمل قراقيش بالعجوة لذيذة وشهية جدًا. طريقة عمل قراقيش بالعجوة:- المقادير:- كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين خميرة جافة.

ملعقتين صغيرتين من بكينج البودر.

ربع كيلو زبدة.

ربع كيلو زيت ذرة.

كوب ونصف سمسم.

نصف ملعقة كبيرة شمر.

ملعقتين صغيرتين سكر ناعم.

نصف ملعقة كبيرة ملح ناعم.

مياه دافئة للعجن.

مقادير الحشوة:-

نصف كيلو عجوة مطحونة.

كوب إلا ربع سمنة بلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم.

نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف له بكينج البودر والملح والشمر ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نقوم بعمل حفرة وسط الدقيق ونضع بها السمسم، ثم نقوم بتسخين السمنة والزيت ونضعهما فوق السمسم. ثم نقلب هذا الخليط باستخدام ملعقة، ثم نخلط الخميرة الجافة مع السكر داخل نصف كوب من المياه الدافئة ونترك هذا الخليط لمدة 5 دقائق إلى أن تتفاعل الخميرة وتتخمر. ثم نعجن الدقيق بالسمنة باستخدام الملعقة إلى أن يبرد، ثم نبدأ في فركه باستخدام اليدين بشكل جيد إلى أن يتشرب الخليط السمنة والزيت. ثم قومي بإضافة خليط الخميرة إلى هذه العجينة، واستمري في العجن جيدًا، ثم قومي بإضافة المياه شيئاً فشيء إلى أن نحصل على عجينة لا تلتصق باليد. ثم نترك العجينة ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وخلال هذا الوقت يمكن تحضير الحشوة. لتحضير الحشوة نخلط العجوة بالسمنة والسمسم، ثم نأخذ قطعة من هذه العجينة ونشكلها على هيئة كرة. ثم نفردها على هيئة مستطيل، ونضع قطعة من الحشوة داخل العجينة ونلف العجينة حتى تغطي العجوة تمامًا. ثم نقطعها باستخدام السكينة إلى قطع مستطيلة الشكل، ونكرر هذه الطريقة حتى تنتهي كل العجينة. ثم نقوم بوضع كل القطع المحشوة داخل صينية فرن ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين. ثم نضع الصينية في الفرن بحرارة 200 درجة مئوية إلى أن تنضج تمامًا ويصبح وجهها أحمر. طريقة عمل قراقيش بالعجوة:-طريقة التحضير:-

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