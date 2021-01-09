اسرار صبغ الشعر اصبغي شعرك ف البيت بالون اللي تحبيه زي الكوافير بالظبط بطريقه سهله وغير مكلفه

اصبغي شعرك ف البيت بالون اللي تحبيه يحتاج صبغ الشعر بالبيت إلى إتباع بعض الخطوات للحصول على صبغة مضبوطة كالتي نحصل عليها في صالونات التجميل، ولكن هناك بعض النساء لا يجيدون صبغ الشعر بالبيت ويشعرون بصعوبة بالغة عن التنفيذ، ولكن من خلال هذا المقال لا يكون الأمر صعب بعد الآن، كل ما عليك هو اختيار اللون الذي تريدين صبغ شعرك به، ومن ثم إتباع عدد من الخطوات السهلة، وسوف تحصلين على نتيجة ممتازة ولون مميز وثابت.

طريقة صبغ الشعر بالبيت باللون الأشقر الزيتوني:-

الأدوات المستخدمة في الصبغة:-

عبوة صبغة باللون الأشقر الفاتح.

عبوة صبغة باللون الأخضر.

بودرة لسحب اللون.

قطعة قماش قديمة.

وعاء من البلاستيك.

قفازات من المطاط.

ملاقط شعر.

مشط واسع بسن طويل.

فرشاة مخصصة للصبغة.

فازلين طبي.

أكسجين بتركيز 30%.

خطوات صبغ الشعر:-

في البداية نقوم بوضع قطعة القماش القديمة فوق الكتفين لتجنب سقوط الصبغة على الملابس.

ثم نقوم بتقسيم الشعر لأربعة أجزاء من خلال الاستعانة بملاقط الشعر، بحيث يكون جزأين من الأمام وجزأين من الخلف.

ثم نقوم بدهن الفازلين على الجبهة والرقبة.

ثم نحضر الوعاء البلاستيكي ونضع به ملعقتين كبيرتين من البودرة المخصصة لسحب اللون ونضيف لها أربع ملاعق كبيرة من الأكسجين، ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط شبه ثقيل.

ثم نوزع هذا الخليط على الشعر بالكامل ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى نحصل على لون أصفر فاتح.

ثم نغسل الشعر بالماء البارد والبلسم ونجففه جيدًا لتطبيق الصبغة.

ثم نغسل الوعاء جيدًا ونجففه ونضع به عبوة الصبغة باللون الأشقر ونضيف إليها ربع عبوة باللون الأخضر مع كمية مناسبة من الأكسجين ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع الصبغة على الشعر كله ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد والبلسم بدون استخدام شامبو.