اسهل طريقة لعمل كيكة الروانى الهشة اللذيذة جدا بطريقة ناجحة ومضمونة وسر ريحتها

طريقة عمل كيكة الرواني تعتبر كيكة الرواني نوع من أنواع الحلويات الشهيرة في اليمن، واشتهرت مؤخرًا في مصر وفي العديد من الدول العربية، ويفضلها الكثير من الأشخاص ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات، وتسعى الأمهات في البيوت إلى معرفة طريقة عمل كيكة الروانى في المنزل، وذلك بغرض التغيير والتنوع وصنع أنواع مختلفة من الحلوى لأولادها، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض طريقة سهلة جدًا لعمل كيكة الرواني بطعم شهي ولذيذ.

طريقة عمل كيكة الرواني بالخطوات:-

مكونات الكيكة:-

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من السميد الناعم.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

خمس بيضات.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ثلاث ملاعق ونصف من جوز الهند.

مكونات الشربات:-

نصف كوب كبير من عسل النحل.

ماء ساخن (حسب الحاجة).

مكونات التزيين:-

كوبين كبيرين من جوز الهند.

كوبين كبيرين من الفستق.

خطوات تحضير الكيكة:-

نضع البيض والفانيليا والسكر في العجان الكهربائي ونخفقهم معًا جيدًا بأقل سرعة إلى أن نحصل على خليط يشبه الكريمة.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق وجوز الهند والسميد والملح ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نبدأ في إضافة هذا الخليط بشكل تدريجي إلى البيض ونخلط على أقل سرعة أيضًا إلى أن يصبح خليط الكيكة جاهز.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل كيكة الرواني الهشه ونسكب بها هذا الخليط بعد أن ندهنها بملعقة كبيرة زيت.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية إلى تمام النضج.

ثم نخرج الصينية خارج الفرن ونتركها جانبًا إلى أن تبرد تمامًا.

لتحضير الشربات نحضر وعاء ونضع به عسل النحل ونضيف له الماء، ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب جيدًا إلى أن يختلطا معًا تمامًا.

ثم نسقي صينية الكيكة بالشربات، ثم نقوم بتزيينها باستخدام جوز الهند والفستق، وبذلك تكون كيكة الرواني جاهزة للتقديم.