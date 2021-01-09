في 3 أيام فقط تكثيف وتطويل الحواجب والرموش بوصفه رهيبة مجربة ونتائجها فعالة جدا

في 3 أيام فقط تكثيف وتطويل الحواجب والرموش بوصفه رهيبة من أكثر ما يهتم به الكثير من الفتيات هو جمال ورونق الحاجبين والحصول على حواجب كثيفة ورموش طويلة، بالأخص بعد أن أصبحت الموضة الجديدة الحصول على حواجب عريضة، لأنها تبرز جمال عيون كل مرآة، لذلك تلجأ الفتيات على أن تطبق مستحضرات التجميل التي تساعد على تكثيف الحواجب وإبراز الرموش، ولكننا نعلم أنها فقط حلول مؤقتة بمجرد إزالتها نرجع من جديد نعاني من نفس المشكلة، ولكن يوجد الكثير من العلاجات المنزلية والطرق الطبيعية التي تساعد على تكثيف الرموش والحواجب بطريقة فعالة فور تطبيقها والانتظام عليها يمنحك نتائج أفضل.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب والرموش :

بإمكانك الآن الاستفادة من المكونات الطبيعية التي تتوفر في كل منزل للحصول على حواجب كثيفة:

هلام الصبار:

يعمل على توفير التغذية والترطيب اللازم للحاجبين والرموش، من خلال الانتظام على تطبيقه بشكل يومي على الحاجبين والرموش ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء البارد، ويتم على القيام بذلك بشكل يومي حتى أن تحصلين على أفضل نتائج تكثيف وتطويل الحواجب والرموش.

الثوم:

نقوم بهرس فصين من الثوم ويضاف لهم ملعقة من زيت الزيتون وتخلط كافة المكونات معاً ونقوم بتدليك الحاجبين بالخليط بشكل جيد وتترك لمدة نصف ساعة ويترك حتى يجف، ومن ثم نقوم بغسل الحواجب بالماء الفاتر مع الحرص على القيام بذلك مرة كل يوم والانتظام على ذلك لمدة لا تقل عن أسبوع.

العسل:

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ملعقة من الحليب ويضاف له ملعقة من العسل وتقلب المكونات بشكل جيد ويدلك بها الحاجبين بشمل جيد وتوضع على الرموش بواسطة فرشاة الماسكرا، ونقوم بتكرار الوصفة مرتين في اليوم من أجل الحصول على أفضل النتائج ونحفز نمو الحواجب والرموش وزيادة طول وكثافة الرموش طبيعياً.