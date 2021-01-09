كرواسون اسهل و اسرع و انجح طريقة لعمل الكرواسون الاصلى المورق هش وخفيف

طريقة عمل الكرواسون بالخطوات يعد الكرواسون من أشهر المخبوزات الشهية التي اشتهرت في فرنسا أولاً، ومن ثم بدأ في الظهور في جميع أنحاء العالم، ويتم عمل الكرواسون بالعديد من الحشوات الحلوة، مثل المربى والشوكولاتة والعسل، وهو عبارة عن طبقات يتم دهنها بالزبدة، مما يجعل الكرواسون اسفنجي خفيف، ومن خلال متابعتك للسطور القادمة سوف تتعرفين على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكرواسون بعدة حشوات مختلفة، وبطعم شهي ولذيذ.

طريقة عمل الكرواسون بالخطوات:-

المقادير:-

أربع أكواب من الدقيق.

كوب ماء.

ملعقة إلا ربع خميرة الجافة.

نصف كوب لبن.

ملعقة إلا ربع الزبدة.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الزبدة الغير مملحة.

بيضة واحدة.

ملعقة ونصف لبن.

خطوات تحضير الكرواسون:-

لتحضير الخميرة نحضر وعاء ونضع به كوب من الدقيق، ثم نضيف له الماء الدافئ والخميرة ونخلطهم معًا بشكل جيد، بحيث تختفي أي كتل.

ثم نترك هذا الخليط جانبًا لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع، وننتظر إلى أن تتضاعف كمية الخليط.

لعمل الكرواسون نحضر وعاء كبير وعميق ونضع الكمية المتبقية من الدقيق ونضيف له اللبن والملح والزبدة.

نبدأ في عجن كل المكونات بشكل جيد لمدة دقيقتين، ثم نترك العجينة ونقوم بتغطيتها بفوطة مطبخ نظيفة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بعجن العجينة مرة أخرى لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ويمكن استخدام العجان الكهربي بأقل سرعة لمدة ربع ساعة.

ثم نغطي الوعاء باستخدام كيس من البلاستيك ونضعه داخل الثلاجة حوالي نصف ساعة.

لتحضير الزبدة نقوم بوضعها على كيس من البلاستيك ونغطيها بكيس آخر ونبدأ في فردها باستخدام النشابة حتى يصبح سمكها مناسب.

ثم نخرج وعاء العجين خارج الثلاجة ونبدأ في فرده على هيئة مستطيل، ثم نضع الزبدة في العجينة ونفردها مرة أخرى حتى تختلط الزبدة بعجينة الكرواسون.

ثم نقوم بثني العجينة نصفين ونضغط عليه باستخدام راحة اليد لنفرده جيد.

ثم نقوم باستخدام النشابة مرة أخرى لتشكيل العجينة على هيئة مستطيل، وذلك حتى تختلط الزبدة بالعجين جيدًا.

ثم نكرر ثني هذا المستطيل على هيئة ظرف، ونستمر في التكرار حتى تصبح العجينة شبيهة بصفحات الكتاب.

ثم نقوم بلف العجينة داخل كيس من البلاستيك ونضعه داخل الثلاجة حوالي ساعة تقريبًا.

نخرج العجين ونفرده مرة ثانية بحيث يكون مشكل في أربع لفات، ثم نضعه مرة أخرى داخل الثلاجة حوالي 20 ساعة.

بعد مرور ذلك الوقت نضع كمية بسيطة من الدقيق فوق سطح مستوي ونقوم بفرد العجين عليه، بحيث نقسم العجينة على نصفين باستخدام السكينة ونفرده باستخدام النشابة بشكل أسطواني.

ثم نقوم بتقطيع أطراف العجينة حتى نحصل على مستطيل ونبدأ في تقطيعه لمثلثات، ثم نلف هذه المثلثات بداية من الأطراف السميكة حتى نحصل على هيئة الكرواسون.

نحضر صينية ونضع عليها الكرواسون ونغطيها باستخدام كيس من البلاستيك لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بدهن وجه الكرواسون بخليط من اللبن والبيض، ثم ضعي الصينية داخل الفرن بحرارة 200 درجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نخرجه من الفرن عندما نحصل على لون ذهبي ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه.