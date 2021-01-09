بيتزا المحلات بكل اسرارها هشه وطريه ومطاطه بعجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات

تعتبر البيتزا الصيامي من الأكلات التي يتناولها الأقباط لصيام الميلاد، حيث أن الصيام لدى الأقباط يتطلب تناول أكلات تحتوي على البروتينات النباتية بدلاً من البروتينات الحيوانية، وتتميز البيتزا الصيامي بطعمها اللذيذ والشهي أيضًا، ولذلك فتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة مضمونة لعمل البيتزا الصيامى، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة سهلة جدًا من أنجح الطرق لعمل البيتزا الصيامي بخطوات بسيطة وفي وقت قصير.

طريقة عمل البيتزا الصيامي بالخطوات:-

مقادير البيتزا:-

ثلاث أكواب دقيق.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي المقطع.

بصلة كبيرة مقطعة إلى حلقات.

شرائح من الزيتون الأسمر.

ملعقة إلا ربع من الزعتر الجاف.

ثمرتين من الطماطم مقطعة إلى حلقات.

فلفل أسمر وملح (حسب الحاجة).

ثلث كوب من الصلصة.

كوب من الفطر المقطع.

خطوات تحضير البيتزا:-

في البداية نحضر وعاء كبير ونضع فيه كوب ونصف من الدقيق بعد أن ننخله بشكل جيد ونضيف له الملح والخميرة ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الزيت والماء إلى وعاء الدقيق ونبدأ في العجن باليد أو باستخدام العجان الكهربائي، ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة لينة ولكن لا تلتصق باليد.

ثم نترك العجينة جانبًا في درجة حرارة المطبخ ونغطيها جيدًا بكيس من البلاستيك، ثم نرش كمية بسيطة من الدقيق على سطح مستوي ونفرد فوقه العجينة.

ثم نضع العجينة المفرودة داخل صينية مخصصة لعمل البيتزا، بعد أن ندهنها بكمية بسيطة من الزيت النباتي.

ثم نضع الصلصة ونفردها جيدًا فوق وجه البيتزا باستخدام فرشاة دهن الطعام، ثم نقوم بإضافة حلقات البصل وقطع الفلفل الرومي الأخضر وشرائح الزيتون الأسمر وقطع الفطر ونوزعها جيدًا.

ثم نضع صينية البيتزا في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة إلى أن تنضج تمامًا.