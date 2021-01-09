سر ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم و ينبت الفراغات و يحارب الصلع

مما لا شك فيه أن الشعر يتكون من الكيراتين الذي ينتج في جذور الشعر، ومن المعروف أن الشعر يغطي الجسم بالكامل ما عدا أسفل القدم وكف اليد من الداخل، وتعتبر مشكلة سقوط الشعر من أشهر وأكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير في جميع الأعمار، ولذلك يبحثون وبكثرة عن وصفات طبيعية لحل مشكلة التساقط المزعجة والحد من سقوط الشعر، ففي هذه المقالة سوف نعرض وصفتين من أنجح الوصفات التي تساعد على انبات الشعر في الفراغات ومحاربة الصلع. زيت جوز الهند لإنبات الشعر في الفراغات:- زيت جوز الهند لإنبات الشعر في الفراغات:- المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت خروع.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- في وعاء صغير نضع المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس والأماكن الفارغة من الشعر باستخدام هذا الخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم نغطي الشعر باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بعمل هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة.

تساعد هذه الوصفة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر. وصفة لبن جوز الهند لعلاج الصلع ومنع تساقط الشعر:- وصفة لبن جوز الهند لعلاج الصلع ومنع تساقط الشعر:- المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من لبن جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

5 قطرات زيت الخزامى. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كل المكونات السابق ذكرها ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على جلدة الرأس وندلك جيدًا، ثم نغطي الرأس ونترك الخليط على الشعر والفروة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات لانبات فراغات الشعر ومنع تساقطه.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع الواحد وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة. الوسوم

مما لا شك فيه أن الشعر يتكون من الكيراتين الذي ينتج في جذور الشعر، ومن المعروف أن الشعر يغطي الجسم بالكامل ما عدا أسفل القدم وكف اليد من الداخل، وتعتبر مشكلة سقوط الشعر من أشهر وأكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير في جميع الأعمار، ولذلك يبحثون وبكثرة عن وصفات طبيعية لحل مشكلة التساقط المزعجة والحد من سقوط الشعر، ففي هذه المقالة سوف نعرض وصفتين من أنجح الوصفات التي تساعد على انبات الشعر في الفراغات ومحاربة الصلع. زيت جوز الهند لإنبات الشعر في الفراغات:- زيت جوز الهند لإنبات الشعر في الفراغات:- المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت خروع.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- في وعاء صغير نضع المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس والأماكن الفارغة من الشعر باستخدام هذا الخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم نغطي الشعر باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بعمل هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة.

تساعد هذه الوصفة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر. وصفة لبن جوز الهند لعلاج الصلع ومنع تساقط الشعر:- وصفة لبن جوز الهند لعلاج الصلع ومنع تساقط الشعر:- المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من لبن جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

5 قطرات زيت الخزامى. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كل المكونات السابق ذكرها ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على جلدة الرأس وندلك جيدًا، ثم نغطي الرأس ونترك الخليط على الشعر والفروة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات لانبات فراغات الشعر ومنع تساقطه.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع الواحد وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم و ينبت الفراغات و يحارب الصلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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