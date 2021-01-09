وصفه من جارتي الباكستانيه كنز رباني رهيب لتطويل الشعر للركب ولن يتوقف عن النمو ومنع التساقط نهائيا

صفه من جارتي الباكستانيه كنز رباني رهيب لتطويل الشعر للركب يهتم كلاً من السيدات والرجال بكل ما يتعلق بأناقتهم وجمالهم لكي يظهرون بإطلالة متميزة، وبالأخص السيدات تهتم بشكل جيد بالعناية بالشعر والبشرة واختيار ملابسها بعناية فائقة، ولكن إذا تلف الشعر تلف الشكل كله، بمعنى أن للشعر رونق وجمال خاص يبرز به جاذبية المرآة، على الرغم من أن جميع السيدات تواجه مشكلات عديدة لا تعد ولا تحصى للشعر سواء تساقطه بشكل مبالغ فيه أو تقصفه أو بهتان لونه وضعفه، وكل هذا يحتاج لحل جذري، ولكن هل انتبهتِ يوماً من جمال وطول وكثافة شعر الباكستانيات التي يزيد من جاذبيتهم، ومن المؤكد أنك تبحثين عن طرق فعالة تمكنك أن تظهرين مثلها، وهذا مل نطرحه عليك اليوم.

زيت الزيتون وجوز الهند:

نقوم بإحضار بولة عميقة ويخلط بها بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأخرى من زيت جوز الهند وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد، ومن ثم توضع على الشعر، يتم وضعه بالصباح ويغسل في المساء أو العكس، ونقوم بشطف الشعر بشكل جيد بالماء والشامبو للتخلص من رائحة البيض، وتعتبر من الوصفات الفعالة عند الانتظام على القيام بها على الأقل مرتين من كل أسبوع تمنحك أفضل النتائج.

قناع البيض:

نقوم بغسل الشعر بشكل جيد ويجفف جيداً ونحضر إناء عميق ونضع حبة من البيض ويضاف لها ملعقة كبيرة من الخل مع نصف كرب من زيت الخروع وتخلط المكونات معاً بشكل جيد ويوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويدلك بشكل جيد، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة مع القيام بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام للحصول على نتائج أفضل، نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرارها 4 مرات بالأسبوع.