كنز هندي رهيب ضعيه علي شعرك الخشن و المجعد ولن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم واطاله رهيبة

كنز هندي رهيب ضعيه علي شعرك الخشن و المجعد يعتبر الكيراتين من أهم العلاجات التي نالت على إقبال كبير لدى الكثير من السيدات، وبالأخص من يمتلك شعر مجعد حيث أنه يقوم بفرد خصلات الشعر، ويكون من السهل تمشيطه والحصول على ملمس ناعم، ولكن القيام باستخدام الكيراتين بشكل مستمر يكون الشعر أكثر عرضة للكثير من الأضرار لأنه يحتوي على مواد تسبب ضرر الشعر، ويمنح لها درجات حرارة عالية يتعرض لها الشعر عند القيام بتطبيق، ولكن نحن في غنى عن كل ذلك الأضرار، وتتمكنين من الحصول على كيراتين طبيعي خاص بتنعيم الشعر سوف نتعرف عليه الآن تساعد بالحصول على شعر ناعم وأملس.

تعرفي معنا على أفضل وصفة طبيعية تساعد في تنعيم الشعرالخشن والجاف تغنيك عن تطبيق الكيراتين الكيميائي:

تعد هذة الوصفة من أقوي الوصفات الفعالة في تنعيم الشعر الخشن في إناء عميق نقوم بخلط 5 ملاعق من مسحوق نشا الذرة، ويضاف لها ملعقة من زيت الذرة، ويضاف لها ملعقة من العسل، وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس، وبعد ذلك يتم توزيع المزيج على الشعر وفرورة الرأس وجميع خصلات الشعر بطريقة متساوية، ومن ثم نقوم بلف الشعر بفوطة ومنشفة قطنية، ويترك الخليط على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين، حتى أن تتغلغل الوصفة فروة الرأس بطريقة جيدة، وبعد انتهاء المدة نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ.

نقوم بخلط بيضة واحدة مع ثمرة من الأفوكادو وثمرة من الموز الناضج وتهرس كافة المكونات سوياً بالشوكة أو تضرب بالخلاط الكهربائي، ويضاف لها 5 ملاعق من حليب جوز الهند، ونقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه ويطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم يغسل بالشامبو، ويرطب بالبلسم وزيت الزيتون.