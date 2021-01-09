بدون كريمات تنعيم فوري ودائم للشعر بعد وضع ربع ملعقة على الشامبو في كل غسلة!!

حل نهائي ودائم لتكسر الشعر وأفضل علاج للتقصف وفرد فوري للشعر الجاف والخشن بدون كريمات، نقدم لك اليوم أفضل فرد طبيعي لترطيب لشعر الجاف وتنعيم الشعر الخشن وحماية الشعر من التكسر والتقصف بشكل عام، حيث تعتبر وصفة اليوم حل دائم ومستمر ويدون وقت أو جهد لأن مفعولها متجدد مع كل غسيل للشعر، وبدلاً من أن يعاني شعرك كالمعتاد من الجفاف والتقصف بعد غسله، سوف تجدين شعرك ناعما خالي من التقصف والتكسر مع زيادة طبيعية وسريعة في معدل نمو شعرك وسماكته أيضا، فإذا كنت تعانين من تكسر وتقصف الشعر وإذا وتجعده فأنصحك بتطبيق تلك الوصفة السهلة والمضمونة والمجربة والتي ستجعل شعرك ناعم وانسيابي كالحرير بشكل دائم.

تنعيم فوري للشعر الخشن والجاف

يتم الاستعانة بوعاء صغير ونظيف لتجهيز الوصفة، والتي سوف يتم إضافة ربع ملعقة منها على مقدار الشامبو المستخدم في كل غسلة، قومي بإضافة ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون الأصلي مع ملعقة صغيرة من زيت الليمون إلى الوعاء، ثم قومي بإضافة نصف ملعقة من الحليب المجفف ومثلها من الفازلين الطبي، ثم يتم تقليب المكونات بعناية وحتى يتم الحصول على قوام كريمي ناعم، وبعد ذلك يتم الاحتفاظ بالخليط داخل الثلاجة في علبة زجاجية لحين الاستخدام.

عند استخدام الوصفة يتم تحضير طبق صغير ووضع كمية الشامبو التي سوف تستخدميها في غسيل شعرك، ثم يتم إضافة ربع ملعقة من الخليط الذي تم تحضيره وتقليبهما معاً، ومن ثم تطبيق الغسول على شعرك مع عمل تدليك خفيف لفروة الرأس لمدة 3 دقائق على الأقل ثم يشطف بالماء جيدا، وتتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع فقط في موعد غسيل شعرك المعتاد وسوف تحصلين على نتيجة مستمرة في تنعيم شعرك وترطيبه مع تطويل وتكثيف للشعر بشكل طبيعي.

علاج تساقط الشعر

وإذا كنت تعانين من تساقط الشعر باستمرار ولم تسطيعين إيجاد حل لتلك المشكلة حتى الآن، يمكنك استعمال الوصفة السابقة مرة واحدة في الأسبوع في الغسلة الأولى للشعر، وفي الغسلة الثانية قومي إضافة ملعقة صغيرة من البن ومثلها من مطحون الحبة السوداء إلى الشامبو الخاص بك، وسوف تلاحظين نتيجة مدهشة في تقليل تساقط شعرك ومنحه التغذية اللازمة من جذوره وحتى الأطراف، هذا بالاضافة بالطبع إلى تنعيم وترطيب دائم وطبيعي للشعر الجاف والخشن.