اصابع الجبنة المقلية المقرمشة الاقتصادية حضريها في البيت زي المحلات بطعم روعة

طريقة تحضير الجبنة المقلية، أصبحت الجبنة المقلية من أكثر الأطباق المنتشرة في الآونة الأخيرة بالتحديد في المطابخ الإيطالية فهي من المأكولات التي يعشقها جميع الأشخاص في كل دول العالم نظراً لمذاقها المميز بالإضافة للرائحة الممتازة التي تتسم بها وتجذب الأشخاص إليها بفضلها وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الموزاريلا المقلية.

نصف كيلو من الجبنة الموزاريلا.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

كأس إلا ربع من الطحين.

كأس كبير من النشا.

كأس كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة من ملح الثوم.

زيت القلي.

مقادير ومكونات الجبنة المقلية:خطوات تحضير أصابع الحبنه المقلية:

تتسم طريقة تحضير هذه الأصابع بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات اللازمة لتحضير أصابع الموزاريلا المقلية:

في بداية الأمر يتم نخل الطحين بصورة جيدة ثم يتم خلط كمية من المياه مع البيض باستخدام المضرب اليدوي ثم يتم وضع خليط البيض في إناء وتركه جانباً. الخطوة الثانية يتم خلط فيها البقسماط مع كمية من الملح في إناء ثم القيام بتركه جانباً وبعد ذلك يتم خلط النشا مع الطحين المنخول في وعاء كبير. القيام بإحضار مقلاة ويتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم رفعها على نار متوسطة وترك الزيت لحين أن يغلى بصورة نهائية. يتم توزيع أصابع الموزاريلا في الزيت وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تنضج بشكل نهائي ويصبح لونها ذهبي. يتم وضع أصابع الموزاريلا فوق أوراق المطبخ لحين أن يتم التخلص من كمية الزيت الزائدة فيها. يتم وضع الأصابع في أطباق التقديم بالإضافة لكمية من الكاتشاب.

تفاصيل حول أصابع الجبنة المقلية

أصابع الموزاريلا من أهم الأطباق التي يتم تقديمها في المطبخ الأمريكي ويتم تقديمها وهي ساخنة في صورة مقبلات وفواتح للشهية ويمكن أن يتم غمسها في أنواع مختلفة من الصوصات على سبيل المثال صوص الباربكيو أو يتم تقديمها مع الكاتشاب، فيتم تقديم هذه الأصابع بجانب أطباق الدجاج واللحوم الرئيسية لجميع أفراد العائلة أو يتم تقديمها بجانب الساندوتشات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار أو حبة العشاء وبالهناء عليكم.